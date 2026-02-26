تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبعد من تحذير... واشنطن في رسالة مفتوحة الى الدولة اللبنانية

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
26-02-2026 | 13:00
A-
A+
أبعد من تحذير... واشنطن في رسالة مفتوحة الى الدولة اللبنانية
أبعد من تحذير... واشنطن في رسالة مفتوحة الى الدولة اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن التحذير الذي أطلقته الولايات المتحدة قبل ايام مجرّد إجراء قنصلي روتيني، فهو رسالة سياسية–أمنية بلهجة عالية السقف، وضعت لبنان في أعلى مستوى الخطورة.
 التوقيت واللغة المستخدمة جعلا هذا التحذير محطّ قراءة معمّقة في العواصم المعنية بملفات الشرق الأوسط.
ولم تمضِ ساعات حتى لحقت بهذا المسار ألمانيا وأستراليا ثم البرازيل، ما عزّز الانطباع بأنّ التحذير الأميركي سيفتح الباب أمام سلسلة تحذيرات متتالية من دول أخرى قد “تكرّ سبحتها” في أي لحظة، كلّ حسب تقديراته الأمنية لرعاياه ومصالحه في لبنان.

في هذا المقال يحاول "لبنان٢٤" فكّ “شيفرة” التحذير الأميركي الأخطر بين الدول على الصعد كافة:
هل تملك واشنطن معلومات استخباراتية محدّدة عن مخاطر وشيكة؟أم أنّه تقدير استباقي لاحتمال تحوّل لبنان إلى ساحة ردّ في حال أي مواجهة مباشرة مع إيران؟
أم رسالة ضغط سياسية على الدولة اللبنانية في ملف ضبط الجبهة وحصر السلاح؟
المؤكد أنّ لبنان دخل، عمليًا، دائرة المراقبة الدولية المشدّدة، وأنّ أي تصعيد إقليمي قد يدفع دولًا إضافية إلى الانضمام إلى لائحة التحذيرات، بما يعمّق عزلة البلاد ويزيد كلفة أي مغامرة عسكرية على الداخل اللبناني سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

بهذا المعنى، يكشف خبير في الأمن الدولي عبر "لبنان٢٤" معلومات حساسة، إذ يعتبر أن التحذير الأميركي لا يُقرأ بوصفه إجراء حماية للرعايا فحسب، بل كرسالة سياسية مباشرة إلى الدولة اللبنانية مفادها أنّ واشنطن تنظر إلى لبنان اليوم كجزء من مسرح المخاطر الإقليمية، لا كمساحة محيّدة يمكن التعويل على استقرارها في حال اندلاع مواجهة كبرى في المنطقة.

ويشير إلى أن التحذيرات الأميركية لم تقتصر على الخارج فحسب، بل كانت داخلية أيضًا، حيث طلبت واشنطن من مواطنيها ولاسيما دبلوماسييها العائدين لقضاء إجازات عدم التوجه إلى لبنان، في خطوة تكشف عدم ثقة الإدارة الأميركية بالدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية.

ويضيف الخبير أن هذا الإجراء يعكس خوف واشنطن من عدم قدرة الجيش على حماية أمن السفارة أو ردع حزب الله في حال قرر الرد من الداخل، خصوصًا مع تزايد احتمالات شن ضربة أميركية على إيران. 

ويرى الخبير ان الإدارة الأميركية مدركة جيدًا أن حزب الله قد يرد، كما تؤكد تصريحات الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، التي تشدد على استعداد الحزب للرد داخل لبنان إذا استهدفت إيران او مرشدها الأعلى علي خامنئي.

ويشدد الخبير في الأمن الدولي على أن أي تدخل لحزب الله في هذا السيناريو سيكلف لبنان ثمنًا باهظًا على مستوى الرئيس والحكومة، نتيجة الأزمة السياسية والشرعية التي قد تتولد، فضلاً عن الضغط الدولي المحتمل على الدولة.

في هذا السياق، تشير الأوساط الى ان الرئاسة اللبنانية أبلغت حزب الله بأنّه سيتعرض "لإجراء حاسم من الدولة" إذا ورّط لبنان بالحرب، في خطوة تهدف إلى ضبط الموقف الداخلي والحدّ من أي مغامرة قد تجرّ البلاد إلى مواجهة مباشرة.

 لكن حزب الله، يؤكد انه إذا كانت الضربات الأميركية ضد إيران محدودة، فالحزب لا يعتزم التدخل عسكرياً، أما إذا كان الهدف إسقاط النظام الإيراني أو استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن الحزب يعتبر ذلك "خطاً أحمر" يستدعي التدخل المباشر.   

ورغم تراجع قدرات حزب الله بعد حملة إسرائيل عام 2024 وانقطاع خطوط الإمداد، تبقى المخاطر قائمة، خصوصًا مع تزايد التوترات على الحدود ومع احتفاظ الحزب بوجود عسكري شمال الليطاني. 
وتشير التقديرات إلى أن حصر السلاح في لبنان يحتاج سنوات طويلة لتحقيق نتائج ملموسة، ما يجعل أي تصعيد مرتقب يحمل تداعيات مباشرة على لبنان وسيادته ومؤسساته السياسية.

في هذا السياق، يظل لبنان، مراقبًا لكل تصريح وخطوة من قبل الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وسط مخاوف من أن تتحول أي مواجهة محدودة إلى مواجهة أشمل، قد تكلف لبنان حربا لا يريد تكرراها.

مفاوضات قائمة وترجيحات بحرب موجّهة 

وسط هذه الأجواء، يتبين أن ما يجري حتى الآن لا يُعتبر حربًا شاملة، بل يندرج ضمن إطار حرب موجّهة تعتمد على ضربات محدودة ومركّزة، وتقول مصادر عسكرية عبر "لبنان٢٤" إن اسلوب الهجوم سيبقى ضمن الغارات والاستهدافات الموضعية من دون اجتياح بري.

وفي موازاة التحذيرات الدولية والتصعيد الميداني، تتقدّم المواجهة بين واشنطن وطهران على خطّ الملف النووي بوتيرة متسارعة. ووفق معلومات متداولة في الأوساط السياسية الغربية، تتّجه واشنطن إلى طرح شروط قاسية في أي تسوية محتملة، من بينها تفكيك ثلاثة مواقع نووية إيرانية وتسليم مخزون اليورانيوم المخصّب، في مؤشر إلى انتقال المفاوضات من منطق “الضبط والاحتواء” إلى منطق “نزع القدرة النووية”.

ويتقاطع هذا التفاوض، مع انتشار كثيف للطيران العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وتوزّعه على قواعد أساسية في قطر والأردن والسعودية، إضافة إلى تمركز جناحين جويين على حاملتي الطائرات USS Abraham Lincoln وUSS Gerald R. Ford، ما يعكس انتقال واشنطن من مرحلة التهديد السياسي إلى مرحلة الجهوزية العملياتية. هذا النوع من الانتشار يُستخدم للقول إن الجهوزية ضغط مباشر على طهران في سياق الملف النووي، ورسالة طمأنة للحلفاء في المنطقة بأن خيار القوة حاضر على الطاولة.

 ولبنان، بحكم موقعه ضمن ساحات النفوذ الإقليمي المتداخلة، يبقى مرشّحًا لأن يكون ساحة ارتداد لأي مواجهة أميركية – إيرانية محدودة. فالتصعيد، إن حصل، غالبًا لن يبدأ بضربة شاملة على إيران بقدر ما سيتخذ شكل رسائل أمنية متبادلة عبر الساحات “الأخف كلفة”، ولبنان في مقدّمتها. وعليه، فإن ارتفاع منسوب الجهوزية العسكرية الأميركية في المنطقة لا يُقرأ فقط في إطار الصراع مع طهران، بل في سياق أوسع من إدارة التوازنات الإقليمية عبر الضغط بالنار من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
من سوريا.. رسالة شكر رسمية إلى الدولة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية–الفرنسية توجّه رسالة مفتوحة إلى الحكومة ومجلس النواب.. هذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري يعود إلى المعادلة: توقيت دقيق ورسائل أبعد من الحشود
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن لموظفي الادارة العامة: لاستكمال الحوار بشكل جدّي بعيداً عن التصعيد المفتوح
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الأمين العام

الدول على

حزب الله

الإيراني

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

رانيا عبيد - Rania Obeid

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:48 | 2026-02-26
Lebanon24
16:37 | 2026-02-26
Lebanon24
16:21 | 2026-02-26
Lebanon24
16:10 | 2026-02-26
Lebanon24
15:11 | 2026-02-26
Lebanon24
15:07 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24