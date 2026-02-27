تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المالية تبحث إجراءات الخروج من "اللائحة الرمادية" ومكافحة اقتصاد "الكاش"

Lebanon 24
27-02-2026 | 09:35
A-
A+
المالية تبحث إجراءات الخروج من اللائحة الرمادية ومكافحة اقتصاد الكاش
المالية تبحث إجراءات الخروج من اللائحة الرمادية ومكافحة اقتصاد الكاش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعين ماليين موسعين في الوزارة، تركز الأول على تفعيل عمل مديرية الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بحضور مدير عام المالية جورج معراوي والمدير الجديد للمديرية بلال شعلان.
 
وشدد جابر خلال اللقاء على ضرورة ملاحقة الشركات المتهربة والمتخلفة عن التصريح، مشيراً إلى أن وضع المتخلفين على النظام الجمركي دفع بنحو 1800 شركة لتسديد متوجباتها مؤخراً.
 
وأكد الوزير على أهمية التحول الرقمي وتطوير الأنظمة التقنية لكشف حالات عدم الالتزام ورفع كفاءة التحصيل لدعم خزينة الدولة.

أما الاجتماع الثاني، فقد خُصص للتنسيق مع "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان والمديرية العامة للجمارك، لبحث المتطلبات الدولية المرتبطة بمجموعة العمل المالي (FATF).
 
وناقش المجتمعون الإجراءات الآيلة لإخراج لبنان من "اللائحة الرمادية"، والحد من تداعيات اقتصاد "النقد" (Cash Economy).
 
وأعلن جابر أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتحسين تصنيف لبنان الدولي قبل اجتماع شهر أيار المقبل، مؤكداً أن معالجة ملف المصارف وإقرار قانون "الفجوة المالية" يمثلان خطوات ضرورية للعودة إلى نظام مالي شفاف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعد: الإصلاح يبدأ من القطاع العام ويجب الخروج من "حسابات الدكانة"
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "الفجوة المالية" في مواجهة "فجوة سياسية عميقة"
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني يُحذر من تخبط يهدد الانتخابات ويكشف عن ملامح "لائحة عكارية" جديدة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للجمارك

هيئة التحقيق الخاصة

المديرية العامة

خزينة الدولة.

هيئة التحقيق

مجموعة العمل

وزير المالية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27
Lebanon24
12:16 | 2026-02-27
Lebanon24
12:10 | 2026-02-27
Lebanon24
12:03 | 2026-02-27
Lebanon24
12:01 | 2026-02-27
Lebanon24
11:29 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24