المالية تبحث إجراءات الخروج من "اللائحة الرمادية" ومكافحة اقتصاد "الكاش"

عقد اجتماعين ماليين موسعين في الوزارة، تركز الأول على تفعيل عمل مديرية الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بحضور مدير عام المالية معراوي والمدير الجديد للمديرية بلال شعلان.

وشدد جابر خلال اللقاء على ضرورة ملاحقة الشركات المتهربة والمتخلفة عن التصريح، مشيراً إلى أن وضع المتخلفين على النظام الجمركي دفع بنحو 1800 شركة لتسديد متوجباتها مؤخراً.

وأكد الوزير على أهمية التحول الرقمي وتطوير الأنظمة التقنية لكشف حالات عدم الالتزام ورفع كفاءة التحصيل لدعم



أما الاجتماع الثاني، فقد خُصص للتنسيق مع " " في والمديرية العامة للجمارك، لبحث المتطلبات الدولية المرتبطة بمجموعة العمل المالي (FATF).

وناقش المجتمعون الإجراءات الآيلة لإخراج من "اللائحة الرمادية"، والحد من تداعيات اقتصاد "النقد" (Cash Economy).

وأعلن جابر أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتحسين تصنيف لبنان الدولي قبل اجتماع شهر أيار المقبل، مؤكداً أن معالجة ملف المصارف وإقرار قانون " المالية" يمثلان خطوات ضرورية للعودة إلى نظام مالي شفاف.