منسى يستعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش مع الملحق الأميركي

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم ، ملحق الدفاع الأميركي العقيد جايسن بيلكناب، الذي نوّه بمستوى الشراكة والتعاون القائم بين والولايات المتحدة، مؤكدًا " أهمية متابعة دعم الجيش في مختلف المجالات".



وتناول البحث التحضيرات الجارية للمؤتمر المقرّر عقده في لدعم ، إضافة إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش الهادفة إلى بسط على كامل الأراضي ، والآلية المعتمدة لتنفيذها.



كما تم التطرّق إلى الخروقات اليومية، ودور على تطبيق وقف الأعمال العدائية والآلية المعتمدة لعملها في متابعة هذه الخروقات والحدّ من تداعياتها على وتسريع تنفيذ الجيش اللبناني للخطة الموضوعة.

