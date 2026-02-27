تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منسى يستعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش مع الملحق الأميركي

Lebanon 24
27-02-2026 | 09:54
منسى يستعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش مع الملحق الأميركي
منسى يستعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش مع الملحق الأميركي photos 0
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم ، ملحق الدفاع الأميركي العقيد جايسن بيلكناب، الذي نوّه بمستوى الشراكة والتعاون القائم بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة، مؤكدًا " أهمية متابعة دعم الجيش في مختلف المجالات".

وتناول البحث التحضيرات الجارية للمؤتمر المقرّر عقده في باريس لدعم المؤسسة العسكرية، إضافة إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش الهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والآلية المعتمدة لتنفيذها.

كما تم  التطرّق إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية، ودور لجنة الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية والآلية المعتمدة لعملها في متابعة هذه الخروقات والحدّ من تداعياتها على لبنان وتسريع تنفيذ الجيش اللبناني للخطة الموضوعة.
وزير الدفاع الوطني

الولايات المتحدة

المؤسسة العسكرية

الجيش اللبناني

لجنة الإشراف

سلطة الدولة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

