لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
منسى يستعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش مع الملحق الأميركي
Lebanon 24
27-02-2026
|
09:54
photos
استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم ، ملحق الدفاع الأميركي العقيد جايسن بيلكناب، الذي نوّه بمستوى الشراكة والتعاون القائم بين
الجيش اللبناني
والولايات المتحدة، مؤكدًا " أهمية متابعة دعم الجيش في مختلف المجالات".
وتناول البحث التحضيرات الجارية للمؤتمر المقرّر عقده في
باريس
لدعم
المؤسسة العسكرية
، إضافة إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش الهادفة إلى بسط
سلطة الدولة
على كامل الأراضي
اللبنانية
، والآلية المعتمدة لتنفيذها.
كما تم التطرّق إلى الخروقات
الإسرائيلية
اليومية، ودور
لجنة الإشراف
على تطبيق وقف الأعمال العدائية والآلية المعتمدة لعملها في متابعة هذه الخروقات والحدّ من تداعياتها على
لبنان
وتسريع تنفيذ الجيش اللبناني للخطة الموضوعة.
