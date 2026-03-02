تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من يراقب تجار "الغالونات" والسكن؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-03-2026 | 14:05
من يراقب تجار الغالونات والسكن؟
من يراقب تجار الغالونات والسكن؟ photos 0
رصد "لبنان24" تنامياً لظاهرة الإستغلال في سوق المحروقات، حيث يعمد بعض الأفراد إلى تعبئة غالونات البنزين وبيعها على الطرقات بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، فيما عمد عدد من محطات الوقود إلى إقفال أبوابه اليوم بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار، ما أثار قلقاً لدى النازحين.

وفي سياق مماثل، أفادت المعلومات أنّ عدداً من المكاتب المخصّصة لتأمين الشقق السكنية أبقت بعض الباحثين عن منازل قيد الانتظار إلى حين تحديد السعر النهائي للإيجارات.

وفي اتصال مع أحد هذه المكاتب، أكّد توفّر شقق للإيجار، إلا أنّ تحديد السعر أُرجئ إلى وقت لاحق بانتظار اتضاح مسار السوق.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

النازحين

لبنان24

الونا

الغال

بانت

"خاص لبنان24"

