من يراقب تجار "الغالونات" والسكن؟

رصد " " تنامياً لظاهرة الإستغلال في سوق المحروقات، حيث يعمد بعض الأفراد إلى تعبئة غالونات البنزين وبيعها على الطرقات بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، فيما عمد عدد من محطات الوقود إلى إقفال أبوابه اليوم بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار، ما أثار قلقاً لدى .



وفي سياق مماثل، أفادت المعلومات أنّ عدداً من المكاتب المخصّصة لتأمين الشقق السكنية أبقت بعض الباحثين عن منازل قيد الانتظار إلى حين تحديد السعر النهائي للإيجارات.



وفي اتصال مع أحد هذه المكاتب، أكّد توفّر شقق للإيجار، إلا أنّ تحديد السعر أُرجئ إلى وقت لاحق بانتظار اتضاح مسار السوق.

