بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟

أعلن الجيش ، مساء الأربعاء، الإغارة على عشرات الأهداف التابعة لـ" " ومنها منصات وبنى تحتية ومبان.



وذكر جيش العدو أنه "أنجز شن موجبة غارات، كما دمر بنى تحتية لحزب الله في أنحاء "، وأضاف: "خلال تم استهداف مواقع إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ عديدة لحزب الله تمَّ تخزينها بالإضافة إلى ورشة لانتاج طائرات مسيرة ومسيرات ".



وتابع: "كل البنى التحتية المستهدفة استخدمت لدفع بمخططات مختلفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني ".



وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانخراط في للمعركة والعمل برعاية النظام ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".





