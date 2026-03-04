تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-03-2026
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت القناة الـ"12"
الإسرائيلية
إنه برز
في إسرائيل
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سيناريو يُحتمل فيه أن تحاول قوات "
حزب الله
" غزو مستوطنات في شمال
إسرائيل
.
وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ
"لبنان24"
إنه "نتيجة لذلك، أصدرت القيادة السياسية تعليمات للجيش
الإسرائيلي
بتعزيز قواته في
الشمال
".
ويقول التقرير إن "السيناريو يفيد بأن "قوة الرضوان"، وهي وحدة الكوماندوز التابعة لحزب الله، ستُحاول شن نوع من عمليات الغزو على المجتمعات الشمالية"، مشيراً إلى أنَّ "المؤسسة الدفاعية تستعدّ لأي نشاط لحزب الله، حتى لو كان ذلك غزواً، على افتراض وجود احتمال أن يحاول
الحرس الثوري الإيراني
العمل من خلال فرع "حزب الله"، كجزء من المواجهة مع إسرائيل".
وتابع: "في إسرائيل، فقد طرحوا سيناريو يتم فيه تنفيذ مثل هذه العملية من قبل قوة رضوان، حتى بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى الأراضي
اللبنانية
".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
