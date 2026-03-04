تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 16:56
حزب الله قد يقتحم إسرائيل.. القناة الـ12 تعلن!
حزب الله قد يقتحم إسرائيل.. القناة الـ12 تعلن! photos 0
قالت القناة الـ"12" الإسرائيلية إنه برز في إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سيناريو يُحتمل فيه أن تحاول قوات "حزب الله" غزو مستوطنات في شمال إسرائيل.
 
 
وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" إنه "نتيجة لذلك، أصدرت القيادة السياسية تعليمات للجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته في الشمال".


ويقول التقرير إن "السيناريو يفيد بأن "قوة الرضوان"، وهي وحدة الكوماندوز التابعة لحزب الله، ستُحاول شن نوع من عمليات الغزو على المجتمعات الشمالية"، مشيراً إلى أنَّ "المؤسسة الدفاعية تستعدّ لأي نشاط لحزب الله، حتى لو كان ذلك غزواً، على افتراض وجود احتمال أن يحاول الحرس الثوري الإيراني العمل من خلال فرع "حزب الله"، كجزء من المواجهة مع إسرائيل".


وتابع: "في إسرائيل، فقد طرحوا سيناريو يتم فيه تنفيذ مثل هذه العملية من قبل قوة رضوان، حتى بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14: هدف الهجوم الإسرائيلي في بيروت "المسؤول عن إدارة النيران" في حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 01:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

الإيراني

lebanon 24
Lebanon24
00:51 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon24
17:14 | 2026-03-04
Lebanon24
16:55 | 2026-03-04
Lebanon24
16:54 | 2026-03-04
Lebanon24
16:34 | 2026-03-04
Lebanon24
16:24 | 2026-03-04
Lebanon24
16:23 | 2026-03-04
