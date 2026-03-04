"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!

قالت القناة الـ"12" إنه برز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سيناريو يُحتمل فيه أن تحاول قوات " " غزو مستوطنات في شمال .



وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" إنه "نتيجة لذلك، أصدرت القيادة السياسية تعليمات للجيش بتعزيز قواته في ".





ويقول التقرير إن "السيناريو يفيد بأن "قوة الرضوان"، وهي وحدة الكوماندوز التابعة لحزب الله، ستُحاول شن نوع من عمليات الغزو على المجتمعات الشمالية"، مشيراً إلى أنَّ "المؤسسة الدفاعية تستعدّ لأي نشاط لحزب الله، حتى لو كان ذلك غزواً، على افتراض وجود احتمال أن يحاول العمل من خلال فرع "حزب الله"، كجزء من المواجهة مع إسرائيل".





وتابع: "في إسرائيل، فقد طرحوا سيناريو يتم فيه تنفيذ مثل هذه العملية من قبل قوة رضوان، حتى بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى الأراضي ".