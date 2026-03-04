"موظفو الإدارة العامة": لتأمين أماكن إقامة لائقة للموظفين النازحين

أعلنت " لرابطة موظفي "، في بيان، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الواقع الإنساني والاجتماعي الخطير خصوصاً في ظل الظروف القاسية والاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، والناجمة عن العدوان الاسرائيلي على بلدنا ، وما نتج عنها من موجات نزوح طاولت شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام (موظفي الإدارة العامة، متعاقدين، أجراء، مقدمي الخدمات، عاملين في البلديات، مستخدمي المؤسسات العامة) وعائلاتهم".





أضاف البيان: "إنّ الموظف العام الذي أفنى سنوات عمره في خدمة الدولة والمواطن، يجد نفسه اليوم مشرّداً، مهدّداً في أمنه وسكنه واستقراره، من دون أي شبكة أمان حقيقية تحميه وتحفظ كرامته. وعليه، فإنّ الرابطة تطالب بصورة عاجلة وفورية بما يلي:







1- تأمين أماكن إقامة لائقة وآمنة للموظفين وعائلاتهم، بالتنسيق بين والجهات المعنية، وبمعايير تحفظ الكرامة الإنسانية.







2- صرف مساعدة مالية استثنائية (كمنحة سريعة) تعادل قيمتها آخر راتب تقاضاه الموظف مع كامل المخصصات، كحدّ أدنى لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها، ولمساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش.







3- وضع آلية طوارئ واضحة داخل كل وزارة وإدارة لمتابعة أوضاع الموظفين النازحين وضمان استمرار قبض رواتبهم وتعويضاتهم من دون أي تأخير أو اقتطاع.







4- تخصيص صندوق دعم طارئ لموظفي القطاع العام في حالات والأزمات.







5- ضرورة أن تبدأ الحكومة ووزارة المال بدفع الرواتب الستة الاضافية التي أقرتها مؤخراً من دون زيادة ال tva، والطلب من معالي وزير المال إعطاء الأمر بصرفها بالسرعة القصوى.







6 - كما وتعلن الهيئة الإدارية عن استعدادها للقيام بدورها كاملاً في المساعدة الميدانية في أي خطوة تساهم في تخفيف العبء عن الموظفين و العاملين في الادارة العامة ومؤسساتها".







وتابع: "وكذلك تطالب الرابطة، ومراعاةً للظروف الاستثنائية، باعتماد تنظيمٍ موقتٍ للدوام الرسمي، على أن يقوم موظفو الادارة بتأمين مصالح المواطنين بدوام بحد أدنى عن طريق المداورة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الموظفين النازحين".







وختم: "نحذّر من مغبة تجاهل هذه المطالب أو التعامل معها باستخفاف. فكرامة الموظف ليست بندًا ثانويًا في الموازنة، وحقوقه ليست منّة من أحد. إنّ استمرار الصمت الرسمي أو التباطؤ في المعالجة سيُواجَه بخطوات تصعيدية مشروعة تحددها الرابطة بالتشاور مع القواعد".