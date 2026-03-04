تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنان يُحاول عبور أخطر مرحلة بلا انفجار داخلي… وهذا ما يمنع الصدام

Lebanon 24
04-03-2026 | 22:49
لبنان يُحاول عبور أخطر مرحلة بلا انفجار داخلي… وهذا ما يمنع الصدام
لبنان يُحاول عبور أخطر مرحلة بلا انفجار داخلي… وهذا ما يمنع الصدام photos 0
كتب ابراهيم ناصر الدين قي" الديار": علم من مصادر مطلعة ان ارتفاع حدة الخطاب السياسي بعد قرارات مجلس الوزراء، التي كرست حالة طلاق معلن مع الحزب، لم تترجم على ارض الواقع اجراءات "مؤذية"، يمكن ان تفتح الباب امام صدام بين المؤسسة العسكرية وحزب الله ميدانيا، في ظل رغبة واضحة لدى الجانبين بعدم نقل تداعيات الحرب المدمرة في المنطقة الى الداخل.
قيادة الجيش لا ترغب بذلك، ولا تزال تنقل تحذيراتها الى المستوى السياسي بعدم الذهاب بعيدا في خلق مناخات، قد تسبب بفوضى داخلية غير مرغوب بها، في ظل الحرب الاسرائيلية المفتوحة على لبنان، والتي قد لا تبقى في اطار العدوان الجوي، في ظل مؤشرات على استعدادات خلف الحدود لاجتياح كبير، يتجاوز التهديد باقامة منطقة عازلة ضيقة في قرى الحافة الامامية.
في المقابل، لا توجد اي رغبة او مصلحة لدى حزب الله في تعكير صفو العلاقة الجيدة مع الجيش، والتي قامت خلال السنوات الماضية على قدر كبير من التفهم للواقع في البلاد.
ووفق مصادر مطلعة، فهي تعتبر ان اجراءات الجيش الميدانية حتى الآن لم تتخط الحدود، التي يمكن ان تفجر ازمة جدية لا يمكن التعامل معها، ولا يزال قائد الجيش العماد رودولف هيكل ممسكا بزمام الامور، ويعمل على تجاوز "حقل الالغام"، ويسعى لتجاوز المرحلة بأقل الاضرار الممكنة. في المقابل لا يريد حزب الله ان ينتقل التوتر السياسي الى الميدان، ويعتبر العلاقة مع الجيش "خطا احمر" لا يجوز تجاوزه، ولهذا يتعامل بحذر شديد ميدانيا، لتجنب اي سوء فهم في ظل اولوية المواجهة مع العدو.
هذه المواجهة ليست عبثية، كما تشير اوساط مطلعة على خلفية القرار بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية، كون الاراضي اللبنانية كانت مستباحة وتحت عمليات القتل والقصف في حرب من طرف واحد، بعد التزام حزب الله بمندرجات وقف الاعمال العدائية.
وما حصل ببساطة ان قيادة المقاومة التي كانت تحذر من ان الوضع لا يمكن ان يتم السكوت عليه طويلا، بعد ان ثبت عجز الخيار الديبلوماسي، وجدت في تجاوز الاميركيين والاسرائيليين "الخط الاحمر" باغتيال السيد خامنئي، اعلانا لحرب مفتوحة لن تتوقف عند ايران، فكان لا بد الخروج من مصيدة الاتفاق حيث كان اللبنانيون يقتلون وحدهم، والآن عاد المقاومون الى الجبهة ليقاتلوا، بعد ان كانوا يستشهدون في منازلهم وعلى الطرقات.
