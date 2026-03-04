لبنان يُحاول عبور أخطر مرحلة بلا انفجار داخلي… وهذا ما يمنع الصدام

كتب ناصر الدين قي" الديار": علم من مصادر مطلعة ان ارتفاع حدة الخطاب السياسي بعد قرارات ، التي كرست حالة طلاق معلن مع الحزب، لم تترجم على ارض الواقع اجراءات "مؤذية"، يمكن ان تفتح الباب امام صدام بين المؤسسة العسكرية وحزب الله ميدانيا، في ظل رغبة واضحة لدى الجانبين بعدم نقل تداعيات الحرب المدمرة في المنطقة الى الداخل.

لا ترغب بذلك، ولا تزال تنقل تحذيراتها الى المستوى السياسي بعدم الذهاب بعيدا في خلق مناخات، قد تسبب بفوضى داخلية غير مرغوب بها، في ظل الحرب الاسرائيلية المفتوحة على ، والتي قد لا تبقى في اطار العدوان الجوي، في ظل مؤشرات على استعدادات خلف الحدود لاجتياح كبير، يتجاوز التهديد باقامة منطقة عازلة ضيقة في قرى الحافة الامامية.

في المقابل، لا توجد اي رغبة او مصلحة لدى في تعكير صفو العلاقة الجيدة مع الجيش، والتي قامت خلال السنوات الماضية على قدر كبير من التفهم للواقع في البلاد.

ووفق مصادر مطلعة، فهي تعتبر ان اجراءات الجيش الميدانية حتى الآن لم تتخط الحدود، التي يمكن ان تفجر ازمة جدية لا يمكن التعامل معها، ولا يزال العماد رودولف هيكل ممسكا بزمام الامور، ويعمل على تجاوز "حقل الالغام"، ويسعى لتجاوز المرحلة بأقل الاضرار الممكنة. في المقابل لا يريد حزب الله ان ينتقل التوتر السياسي الى الميدان، ويعتبر العلاقة مع الجيش "خطا احمر" لا يجوز تجاوزه، ولهذا يتعامل بحذر شديد ميدانيا، لتجنب اي سوء فهم في ظل اولوية المواجهة مع العدو.

هذه المواجهة ليست عبثية، كما تشير اوساط مطلعة على خلفية القرار بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية، كون الاراضي كانت مستباحة وتحت عمليات القتل والقصف في حرب من طرف واحد، بعد حزب الله بمندرجات وقف الاعمال العدائية.

وما حصل ببساطة ان قيادة التي كانت تحذر من ان الوضع لا يمكن ان يتم السكوت عليه طويلا، بعد ان ثبت عجز الخيار الديبلوماسي، وجدت في تجاوز الاميركيين والاسرائيليين "الخط " باغتيال السيد خامنئي، اعلانا لحرب مفتوحة لن تتوقف عند ، فكان لا بد الخروج من مصيدة الاتفاق حيث كان اللبنانيون يقتلون وحدهم، والآن عاد المقاومون الى ليقاتلوا، بعد ان كانوا يستشهدون في منازلهم وعلى الطرقات.

