تعددت التبريرات والسبب واحد: لا رغبة في الصرف

قال مصدر نيابي إن جميع النواب المستقلين من مختلف الطوائف سيصوّتون مع التمديد لمجلس النواب، في حال سلك المشروع طريقه في ، انطلاقاً من اعتبارهم أنه من المعيب الحديث عن الانتخابات النيابية في هذا الظرف الذي يمرّ به ، بل إن الترشّح حالياً يُعدّ أمراً غير ملائم.

وأكد المصدر أن الأحزاب اليمينية ستصوّت أيضاً لصالح التمديد، من منطلق السعي إلى إجراء انتخابات نيابية ديموقراطية بعد سنة أو سنتين، من دون سلاح، وبحرية مطلقة لجميع اللبنانيين، بمن فيهم المغتربون.

كما أشار إلى أن وحزب الله سيصوّتان مع التمديد بسبب الوضعية الأمنية الكارثية، لا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع.

وأضاف أن "التيار الوطني الحر" سيصوّت بدوره مع التمديد مسايرةً ل" "، إلا أن التأجيل يفيده عملياً. وفي المقابل، فإن النواب السنّة يريدون أيضاً التأجيل بهدف إعادة تنظيم الساحة السياسية السنّية .

وختم المصدر بأن المشترك بين الجميع هو عدم الرغبة في إنفاق أموال طائلة في الوقت الراهن.





