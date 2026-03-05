تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعددت التبريرات والسبب واحد: لا رغبة في الصرف

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-03-2026 | 01:30
تعددت التبريرات والسبب واحد: لا رغبة في الصرف
تعددت التبريرات والسبب واحد: لا رغبة في الصرف photos 0
قال مصدر نيابي إن جميع النواب المستقلين من مختلف الطوائف سيصوّتون مع التمديد لمجلس النواب، في حال سلك المشروع طريقه في البرلمان، انطلاقاً من اعتبارهم أنه من المعيب الحديث عن الانتخابات النيابية في هذا الظرف الذي يمرّ به لبنان، بل إن الترشّح حالياً يُعدّ أمراً غير ملائم.
وأكد المصدر أن الأحزاب اليمينية ستصوّت أيضاً لصالح التمديد، من منطلق السعي إلى إجراء انتخابات نيابية ديموقراطية بعد سنة أو سنتين، من دون سلاح، وبحرية مطلقة لجميع اللبنانيين، بمن فيهم المغتربون. 
كما أشار إلى أن حركة أمل وحزب الله سيصوّتان مع التمديد بسبب الوضعية الأمنية الكارثية، لا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع.
وأضاف أن "التيار  الوطني الحر" سيصوّت بدوره مع التمديد مسايرةً ل"الثنائي"، إلا أن التأجيل يفيده عملياً. وفي المقابل، فإن النواب السنّة يريدون أيضاً التأجيل بهدف إعادة تنظيم الساحة السياسية السنّية .
وختم المصدر بأن القاسم المشترك بين الجميع هو عدم الرغبة في إنفاق أموال طائلة في الوقت الراهن.

المصدر: لبنان 24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24