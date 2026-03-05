تمديد الانتخابات ينهي القطيعة

اعتبرت مصادر سياسية متابعة أن حول تمديد العمل بقانون الانتخابات والسعي إلى توحيد وجهات النظر بين ساهما في إنهاء حالة الفتور التي كانت سائدة بين وحزب ، حيث جرى التداول في طبيعة التمديد المحتمل للمجلس النيابي وشروطه.



وفي هذا الإطار، أشارت مصادر في القوات إلى أن الحزب يتجه إلى طرح تمديد تقني للمجلس النيابي لمدة ستة أشهر فقط، مشددة على رفضه القاطع لأي طرح يقضي بتمديد الولاية لمدة سنتين.



وفي سياق متصل، أفادت المعلومات بأن اللجنة لا تمانع هذا النوع من التمديد، طالما أنه يأتي نتيجة توافق بين غالبية القوى السياسية المعنية.

Advertisement