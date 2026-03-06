تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"الرؤساء" عند عون اليوم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-03-2026 | 01:15
الرؤساء عند عون اليوم
عُلم أن رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ونواف سلام سيقومون قبل ظهر اليوم بزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون بعدما كانوا اصدروا مع الرئيسين السابقين للجمهورية امين الجميّل وميشال سليمان بيانا أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم "للتصرف الخطير وغير المسؤول لحزب الله في زج لبنان وتوريطه في الحرب الإقليمية الدائرة، وتعريض اللبنانيين من جديد لمخاطر التهجير والقتل والدمار، في خرق فادح لموقف الدولة اللبنانية القاضي بتحييد لبنان عن أتون هذه الحرب، وخلافا للموقف الذي أعلنته الحكومة لجهة احتفاظها بقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية".
وكان الرئيس ميقاتي قال امس "إن التضامن الوطني مع ابناء الجنوب النازحين من قراهم وباداتهم بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان هو خطوة واجبة ومطلوبة منا جميعا، لان اي خلافات او تباينات سياسية لا تعني تجاهل أننا شعب واحد على ارض لبنانية واحدة، وأن كل منطقة لبنانية  تعني الكثير لجميع اللبنانيين".
اضاف: إن احتضان النازحين امر بديهي ومطلوب من كل ابناء المجتمع اللبناني، ومن واجب الحكومة الاسراع في انجاز خطة الايواء والدعم، لاننا تابعنا شكاوى اساسية عن التأخير الحاصل في التحرك.
 
المصدر: لبنان 24
