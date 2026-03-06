"الرؤساء" عند عون اليوم

عُلم أن رؤساء الحكومة السابقين وفؤاد السنيورة ونواف سلام سيقومون قبل ظهر اليوم بزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون بعدما كانوا اصدروا مع الرئيسين السابقين للجمهورية امين الجميّل وميشال سليمان بيانا أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم "للتصرف الخطير وغير المسؤول لحزب الله في زج وتوريطه في الحرب الإقليمية الدائرة، وتعريض اللبنانيين من جديد لمخاطر التهجير والقتل والدمار، في خرق فادح لموقف القاضي بتحييد لبنان عن أتون هذه الحرب، وخلافا للموقف الذي أعلنته الحكومة لجهة احتفاظها بقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي ".وكان قال امس "إن التضامن الوطني مع ابناء الجنوب من قراهم وباداتهم بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان هو خطوة واجبة ومطلوبة منا جميعا، لان اي خلافات او تباينات سياسية لا تعني تجاهل أننا شعب واحد على ارض لبنانية واحدة، وأن كل منطقة لبنانية تعني الكثير لجميع اللبنانيين".اضاف: إن احتضان النازحين امر بديهي ومطلوب من كل ابناء المجتمع اللبناني، ومن واجب الحكومة الاسراع في انجاز خطة الايواء والدعم، لاننا تابعنا شكاوى اساسية عن التأخير الحاصل في التحرك.