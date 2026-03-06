تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
2
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إنزالان للجيش الإسرائيلي في البقاع
Lebanon 24
06-03-2026
|
18:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطور غير مسبوق، سجل ليل اليوم انزالان قام بهما ثمانية من جنود الجيش الاسرائيلي
في حقل بو فارس والشعرة -
بعلبك
. وبحسب مصادر عسكرية فقد غادر الجنود الثمانية بعد العملية، من دون أن يتضح الغاية من الانزالين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحدث: 40 غارة إسرائيلية على النبي شيت في البقاع بعد عملية إنزال جوي
Lebanon 24
الحدث: 40 غارة إسرائيلية على النبي شيت في البقاع بعد عملية إنزال جوي
07/03/2026 06:23:12
07/03/2026 06:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هذا ما استهدفناه في الغارات على البقاع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هذا ما استهدفناه في الغارات على البقاع
07/03/2026 06:23:12
07/03/2026 06:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرة للجيش اللبناني فوق أجواء البقاع
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرة للجيش اللبناني فوق أجواء البقاع
07/03/2026 06:23:12
07/03/2026 06:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر لبنان ٢٤: فوج الحدود البري في الجيش رصد اربع طائرات هليكوبتر فوق البقاع بالكاميرات الحرارية
Lebanon 24
مصادر لبنان ٢٤: فوج الحدود البري في الجيش رصد اربع طائرات هليكوبتر فوق البقاع بالكاميرات الحرارية
07/03/2026 06:23:12
07/03/2026 06:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
إسرائيل
البقاع
بعلبك
تابع
قد يعجبك أيضاً
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
20:07 | 2026-03-06
06/03/2026 08:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثر المبادرة الفرنسية وتصعيد في الموقف الأميركي تجاه بيروت.. "حزب الله":الحل بتنفيذ إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
تعثر المبادرة الفرنسية وتصعيد في الموقف الأميركي تجاه بيروت.. "حزب الله":الحل بتنفيذ إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
22:10 | 2026-03-06
06/03/2026 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يرفض إخلاء جنوب الليطاني وغارات عنيفة على الضاحية والبقاع
Lebanon 24
الجيش يرفض إخلاء جنوب الليطاني وغارات عنيفة على الضاحية والبقاع
22:13 | 2026-03-06
06/03/2026 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد لمجلس النواب يتكرّس بالتوافقٌ الاثنين مع "مزايدات نيابية وحزبية"
Lebanon 24
التمديد لمجلس النواب يتكرّس بالتوافقٌ الاثنين مع "مزايدات نيابية وحزبية"
22:15 | 2026-03-06
06/03/2026 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
08:00 | 2026-03-06
06/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
22:08 | 2026-03-06
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
20:07 | 2026-03-06
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:10 | 2026-03-06
تعثر المبادرة الفرنسية وتصعيد في الموقف الأميركي تجاه بيروت.. "حزب الله":الحل بتنفيذ إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
22:13 | 2026-03-06
الجيش يرفض إخلاء جنوب الليطاني وغارات عنيفة على الضاحية والبقاع
22:15 | 2026-03-06
التمديد لمجلس النواب يتكرّس بالتوافقٌ الاثنين مع "مزايدات نيابية وحزبية"
22:42 | 2026-03-06
حرب ثالثة أم نظام عالمي جديد؟
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 06:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 06:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
07/03/2026 06:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24