تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد

Lebanon 24
06-03-2026 | 20:07
A-
A+
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطوّر غير مسبوق، سجل ليل امس انزالان قام بهما ثمانية من جنود الجيش الاسرائيلي في حقل بو فارس والشعرة - في بعلبك. وبحسب مصادر عسكرية ل" لبنان 24". فقد غادر الجنود الثمانية بعد العملية، من دون أن يتضح الغاية من الانزالين.
وكان " لبنان 24" اول من تفرد بنشر الخبر نقلا عن مصادر عسكرية موثوقة.
في المقابل، في معلومات خاصة ل "لبنان٢٤"، فأن ‏الرواية المتداولة في البقاع عن عمليتي الانزال، تتحدث عن محاولة ثمانية جنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي الوصول الى "جبانة آل شكر" في بلدة النبي شيت بحثا عن جثة الطيار المفقود رون اراد ، الذي يرجح ان يكون السبب الذي دفع "الموساد" قبل عدة أشهر الى خطف النقيب المتقاعد في الامن العام احمد شكر من اجل الحصول على معلومات عن مصير الطيار رون اراد.
اما "الرواية الحزبية" في المنطقة، فاشارت الى" ان العدو الاسرائيلي كثف غاراته على بلدة النبي شيت شرقي بعلبك لتغطية فشله في عملية انزال حصلت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على جبانة بلدة النبي شيت محاولين نبش رفات من جبانة البلدة تصدت لها مجموعة عسكرية من "قوة الرضوان" بمساندة من قبل الاهالي ما اجبر المجموعة على الانسحاب بعد اشتباك ومحاصرة ادت الى وقوع اصابات في صفوف قوة الكوماندوس الاسرائيلي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 06:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات اشتباكات في بلدة النبي شيت وسط حديث عن إنزال
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 06:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: 40 غارة إسرائيلية على النبي شيت في البقاع بعد عملية إنزال جوي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 06:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية بين بلدتي سرعين الفوقا والنبي شيت شرقي بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 06:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

الاحتلال

الموساد

الرضوان

البقاع

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:10 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:15 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:42 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-03-06
Lebanon24
22:10 | 2026-03-06
Lebanon24
22:13 | 2026-03-06
Lebanon24
22:15 | 2026-03-06
Lebanon24
22:42 | 2026-03-06
Lebanon24
22:22 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24