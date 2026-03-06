إنزال اسرائيلي في بلدة النبي شيت في بعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد

في تطوّر غير مسبوق، سجل ليل امس انزالان قام بهما ثمانية من جنود الجيش الاسرائيلي في حقل بو فارس والشعرة - في . وبحسب مصادر عسكرية ل" ". فقد غادر الجنود الثمانية بعد العملية، من دون أن يتضح الغاية من الانزالين.

وكان " 24" اول من تفرد بنشر الخبر نقلا عن مصادر عسكرية موثوقة.

في المقابل، في معلومات خاصة ل "لبنان٢٤"، فأن ‏الرواية المتداولة في عن عمليتي الانزال، تتحدث عن محاولة ثمانية جنود من جيش الاسرائيلي الوصول الى "جبانة آل شكر" في بلدة بحثا عن جثة الطيار المفقود رون اراد ، الذي يرجح ان يكون السبب الذي دفع " " قبل عدة أشهر الى خطف النقيب المتقاعد في الامن العام احمد شكر من اجل الحصول على معلومات عن مصير الطيار رون اراد.

اما "الرواية الحزبية" في المنطقة، فاشارت الى" ان العدو الاسرائيلي كثف غاراته على بلدة النبي شيت شرقي بعلبك لتغطية فشله في عملية انزال حصلت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على جبانة بلدة النبي شيت محاولين نبش رفات من جبانة البلدة تصدت لها مجموعة عسكرية من "قوة " بمساندة من قبل الاهالي ما اجبر المجموعة على الانسحاب بعد اشتباك ومحاصرة ادت الى وقوع اصابات في صفوف قوة الكوماندوس الاسرائيلي".

Advertisement