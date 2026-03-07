تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

عراقجي… ديبلوماسي يجذب "فانز" في الغرب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-03-2026 | 03:15
عراقجي… ديبلوماسي يجذب فانز في الغرب
عراقجي… ديبلوماسي يجذب فانز في الغرب photos 0
يتداول ناشطون على منصّات التواصل في عدد من الدول الغربية صوراً لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، مرفقة بتعليقات تشيد بهدوئه وثباته في ظهوره العلني، إضافة إلى حضوره اللافت وأناقة إطلالاته الرسمية.
وبحسب ما يظهر في التعليقات المتداولة، تحوّل عرقجي بالنسبة إلى بعض المستخدمين إلى شخصية لافتة على المنصات الرقمية، إذ يتحدث كثيرون عن "كاريزما" يتمتع بها، فيما ذهب آخرون إلى القول إنه بات يمتلك قاعدة معجبين- "فانز" يتابعون صوره وظهوره الدبلوماسي على الإعلام.







المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24