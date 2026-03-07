عراقجي… ديبلوماسي يجذب "فانز" في الغرب

يتداول ناشطون على منصّات التواصل في عدد من الدول الغربية صوراً لوزير الخارجية ، مرفقة بتعليقات تشيد بهدوئه وثباته في ظهوره العلني، إضافة إلى حضوره اللافت وأناقة إطلالاته الرسمية.

وبحسب ما يظهر في التعليقات المتداولة، تحوّل بالنسبة إلى بعض المستخدمين إلى شخصية لافتة على المنصات الرقمية، إذ يتحدث كثيرون عن "كاريزما" يتمتع بها، فيما ذهب آخرون إلى القول إنه بات يمتلك قاعدة معجبين- "فانز" يتابعون صوره وظهوره الدبلوماسي على الإعلام.

















