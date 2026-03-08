العين على نواب "حزب الله"

الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب غداً لبحث التمديد للانتخابات النيابية تأتي في ظلّ ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيليّ ضد .



مع ذلك، تُطرح تساؤلات جدية عما إذا كان نواب " " سيحضرون الجلسة أم لا.



وتقول مصادر سياسية إن نواب "الحزب" سيحضرون، ولكن ليس الجميع، مشيرة إلى أنّ حضور كتلة "الوفاء للمقاومة" الجلسة سيكونُ أمراً ضرورياً بالنسبة للحزب، خصوصاً أنَّ الأخير سيؤدي رسالة مباشرة مفادها أن دوره السياسي ما زال مستمراً رغم الحرب، في حين أنّ نوابه قد يكونون عرضة لطرح تساؤلات للإجابة عليها علناً بشأن مستقبل التطورات.





