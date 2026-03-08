ضريح نصرالله "مُهدّد"؟

مع توسع على الضاحية الجنوبية لبيروت، سادت مخاوف جدية وفعلية من إمكانية استهداف العدو الإسرائيليّ محيط ضريح لـ" " السابق .



وذكرت المعلومات أنّ الضريح بات فارغاً تماماً من زواره في الأيام القليلة الماضية لاسيما مع توسيع تهديداتها وإنذاراتها للضاحية الجنوبية لبيروت، علماً أن الضريح يقعُ في نقطة قريبة من طريق ، وهي مشمولة بالتهديد الموسع الذي تمّ إطلاقه للضاحية وأطرافها قبل يومين.

