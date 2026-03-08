انطلقت من لبنان.. طائرات تخرق أجواء إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود مع ، وذلك بعد رصد تسلل طائرات مُسيرة انطلقت من الأراضي .



وفي السياق، قالت صحيفة " " إنه جرى تفعيل التنبيهات بشأن اختراق طائرات مُسيرة في والمناطق المحيطة بها.



كذلك، دوت صافرات الإنذار في مناطق ، فيما أفيد عن اعتراض إحدى الطائرات المسيرة، وفق ما أذاعت .





Advertisement