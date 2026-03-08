لا تنجروا وراء الأسعار.. الزراعة تتوعد المحتكرين بـإجراءات حازمة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لا تنجروا وراء الأسعار.. "الزراعة" تتوعد المحتكرين بـ"إجراءات حازمة"

08-03-2026 | 04:09
أصدرت وزارة الزراعة بياناً أكدت فيه أن الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية بالأسواق لا يعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات، ولا يستند إلى أي معطيات إنتاجية أو سوقية.

وأوضحت الوزارة أن المحاصيل الأساسية متوافرة بكميات كافية، مشيرةً إلى أن باب الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية وضمان استقرار العرض. ودعت الوزارة المعنيين في سلاسل التوريد إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى زيادات غير مبررة، كما حثت المستهلكين على عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة التي تفوق المعدلات الطبيعية، معتبرةً السعر التوجيهي الذي تصدره مرجعاً لتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك.

وختاماً، شددت الوزارة على أنها تتابع أوضاع الأسواق يومياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤكدةً أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تهدف لرفع الأسعار بشكل مصطنع.

مواضيع ذات صلة
إسرائيل تتوعد حزب الله بـ "ضربة قاسية جدًا"!
ماذا وراء ضربة البقاع وعين الحلوة؟ رسالة بـ"صواريخ دقيقة"
الأمم المتحدة تصف إجراءات إسرائيل في الضفة بـ "غير القانونية"
عون في أسبانيا لطلب دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل
