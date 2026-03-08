لا تنجروا وراء الأسعار.. الزراعة تتوعد المحتكرين بـإجراءات حازمة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
لا تنجروا وراء الأسعار.. "الزراعة" تتوعد المحتكرين بـ"إجراءات حازمة"
Lebanon 24
08-03-2026
|
04:09
أصدرت
وزارة الزراعة
بياناً أكدت فيه أن الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية بالأسواق لا يعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات، ولا يستند إلى أي معطيات إنتاجية أو سوقية.
وأوضحت الوزارة أن المحاصيل الأساسية متوافرة بكميات كافية، مشيرةً إلى أن باب الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية وضمان استقرار
العرض
. ودعت الوزارة المعنيين في سلاسل التوريد إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى زيادات غير مبررة، كما حثت المستهلكين على عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة التي تفوق المعدلات الطبيعية، معتبرةً السعر التوجيهي الذي تصدره مرجعاً لتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك.
وختاماً، شددت الوزارة على أنها تتابع أوضاع الأسواق يومياً بالتنسيق مع
وزارة الاقتصاد والتجارة
، مؤكدةً أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تهدف لرفع الأسعار بشكل مصطنع.
لبنان
إقتصاد
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد
الاستير
التزام
مين حا
العرض
المعن
