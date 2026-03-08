مسيّرات "تخترق" الدفاعات الجوية.. ماذا أصابت؟

نقلت الإذاعة عن مصادر قولها، اليوم الأحد، إنَّ الجيش وجد صعوبة في اعتراض مُسيرات وصلت إلى خليج حيفا وشمال عكا.



وقالت الإذاعة إن "إحدى المسيرات اصطدمت بمبنى وألحقت أضراراً كبيرة بكيبوتس عفرون في ".



في الوقت نفسه، تحدثت الداخليّة الإسرائيليّة عن تفعيل صفّارات الإنذار في عكّا بعد رصد تسلُّل طائرة مسيّرة من .



وفي وقتٍ سابق، الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود مع لبنان، وذلك بعد رصد تسلل طائرات مُسيرة انطلقت من الأراضي .



وفي السياق، قالت صحيفة " " الإسرائيلية إنه جرى تفعيل التنبيهات بشأن اختراق طائرات مُسيرة في نهاريا والمناطق المحيطة بها.



كذلك، دوت صافرات الإنذار في مناطق الجليل ، فيما أفيد عن اعتراض إحدى الطائرات المسيرة، وفق ما أذاعت قيادة .

Advertisement