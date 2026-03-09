تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي رميا: التمديد للمجلس "تأجيل تقني" لتفادي الفراغ الدستوري

Lebanon 24
09-03-2026 | 14:12
A-
A+
أبي رميا: التمديد للمجلس تأجيل تقني لتفادي الفراغ الدستوري
أبي رميا: التمديد للمجلس تأجيل تقني لتفادي الفراغ الدستوري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب سيمون أبي رميا أن قرار التمديد للمجلس النيابي ليس مفتوحاً، بل هو "تأجيل تقني" مرتبط بظروف استثنائية، مشدداً على أن البديل كان الوقوع في "فخ الفراغ الدستوري".

وفي حديث لـ Mtv، أوضح أبي رميا أن مهلة السنتين ليست مطلقة بل مرتبطة بزوال مسبباتها، وعلى رأسها الحرب وعودة النازحين، لافتاً إلى أن المجلس يملك صلاحية تقصير ولايته فور انتفاء هذه الظروف. كما وصف الطروحات المطالبة بتمديد قصير بـ "غير الواقعية"، معتبراً أن من عارض التمديد علناً كان يؤيده همساً.

وكشف أبي رميا أن حسابات الكتل السياسية تفاوتت؛ حيث تسعى قوى كـ "حزب الله" و"القوات اللبنانية" لإجراء الانتخابات لتثبيت حضورها، في حين تشير المعطيات إلى احتمال تراجع كتلة "التيار الوطني الحر". وحول خروجه من التيار، أكد أن قراره جاء بناءً على "حسابات وطنية" نتيجة عدم قدرته على "المساكنة مع قيادة تحركها الطموحات الشخصية".

كما انتقد أبي رميا قانون الانتخاب الحالي، واصفاً إياه بـ "الشيطاني" وبأنه فُصّل على قياس جبران باسيل، مما تسبب في تحويل الحلفاء إلى أعداء.

وفي الملف الوطني، دعا أبي رميا إلى الارتقاء للمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً في يد الدولة". وشدد على ضرورة أن يتحلى "حزب الله" بالواقعية السياسية للحد من الخسائر، مشيراً إلى أن الرئيس جوزاف عون يتبنى مطلباً وطنياً جامعاً بحصرية السلاح، وهو مطلب دولي أيضاً. وختم بالتأكيد أن السلم الأهلي سيبقى مصاناً، معتبراً أن الصراع الميداني لا يزال مفتوحاً على احتمالات عدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
التمديد سنتين لمجلس النواب اليوم: تمديد تقني ام نصف ولاية"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد"تقني" للمرحلة الأولى من"حصر السلاح"وخطة المرحلة الثانية في شباط
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: الموازنة "تشغيلية" لتأمين استمرارية الدولة والانتخابات في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بازار الانتخابات انطلق.. "لا تأجيل" في العلن.. و"تقني" في الكواليس
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبران باسيل

اللبنانية

النازحين

حزب الله

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:07 | 2026-03-09
Lebanon24
18:03 | 2026-03-09
Lebanon24
17:51 | 2026-03-09
Lebanon24
17:39 | 2026-03-09
Lebanon24
17:31 | 2026-03-09
Lebanon24
17:25 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24