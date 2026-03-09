تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
الصليب الأحمر: تعرضنا للقصف أثناء عملية إسعاف بعد تنسيق مع "اليونيفيل"
Lebanon 24
09-03-2026
|
14:56
photos
أصدر
الصليب الأحمر
اللبناني بياناً مساء اليوم، أعلن فيه أنه في حوالي الساعة 8:00، وعقب استهداف بلدة مجدل زون (صور) جراء الأعمال العدائية، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع "اليونيفيل"، تحركت طواقمه إلى الموقع بسيارتي إسعاف وفرقتين لإسعاف المصابين.
وأشار البيان إلى أنه خلال عملية الإسعاف، تعرض الموقع للاستهداف للمرة الثانية، مما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين بجروح، تم نقلهما إلى مستشفى
جبل عامل
في صور لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.
