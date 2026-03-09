الصليب الأحمر: تعرضنا للقصف أثناء عملية إسعاف بعد تنسيق مع "اليونيفيل"

أصدر اللبناني بياناً مساء اليوم، أعلن فيه أنه في حوالي الساعة 8:00، وعقب استهداف بلدة مجدل زون (صور) جراء الأعمال العدائية، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع "اليونيفيل"، تحركت طواقمه إلى الموقع بسيارتي إسعاف وفرقتين لإسعاف المصابين.



وأشار البيان إلى أنه خلال عملية الإسعاف، تعرض الموقع للاستهداف للمرة الثانية، مما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين بجروح، تم نقلهما إلى مستشفى في صور لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.





