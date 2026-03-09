تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 17:25
A-
A+
آخر تقرير إسرائيلي عن قوات الرضوان.. أين تنتشر الآن؟
آخر تقرير إسرائيلي عن قوات الرضوان.. أين تنتشر الآن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر معهد "ألما" للدراسات الأمنية في إسرائيل تقريراً جديداً تحدث فيه عما أسماهُ "الشريط الدفاعي لحزب الله"، في إشارة إلى "قوة الرضوان"، وفي وحدة النخبة ضمنَ "الحزب".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنّ "وحدة الرضوان انتشرت بشكل رئيسي شمال نهر الليطاني وفي البقاع خلال فترة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي تمّ إبرامه اعتباراً من 27 تشرين الثاني 2024"، وأضاف: "نقدر أن وحدة الرضوان تلقت تعليمات، فور دخول حزب الله القتال في 2 آذار الجاري، بنقل جزء من قواتها إلى المنطقة جنوب الليطاني والانتشار بشكل غير ملحوظ في ما يشبه شريطاً دفاعياً في جنوب لبنان، على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات تقريباً من الحدود".

وذكر التقرير أنه "من هذه المنطقة، يُحاول عناصر الوحدة استهداف قوات الجيش الإسرائيلي العاملة على الأراضي اللبنانية من مدى فعال لنيران مضادة للدبابات وقذائف هاون، بالإضافة إلى إطلاق طائرات مسيّرة من خطوط خلفية".

ويقولُ التقرير إن "عناصر وحدة الرضوان انتشرت في خلايا صغيرة على طول القطاع بأكمله جنوب نهر الليطاني، فيما هي تعملُ بشكلٍ مُستقل في الميدان ضمنَ قطاعات جغرافية منفصلة"، وتابع: "بحسب المعلومات، تتكون الخلايا من 10 عناصر كحد أقصى، مع تفضيل عناصر الرضوان من السكان المحليين والذين لديهم معرفة جيدة بالمنطقة. أيضاً، فقد مُنح قادة الخلايا صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات تكتيكية سريعة على أرض الواقع".

وختم التقرير قائلاً إنَّ "وحدة رضوان قادرة على تنفيذ عمليات مركزة عالية الجودة على طول المنطقة الحدودية، وذلك عبر عمليات تسلل برية محدودة"، وأضاف: "بحسب تقييمنا، يُشكل القطاع الشرقي خطراً أكبر لتسلل وحدة رضوان، لا سيما في مناطق الغجر والمطلّة".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان إلى أين"؟ تقريرٌ إماراتي يتحدث عن الانتخابات والسلاح
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط التوتّرات... أين تنتشر حاملات الطائرات الأميركية؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

نهر الليطاني

جنوب لبنان

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:07 | 2026-03-09
Lebanon24
18:03 | 2026-03-09
Lebanon24
17:51 | 2026-03-09
Lebanon24
17:39 | 2026-03-09
Lebanon24
17:31 | 2026-03-09
Lebanon24
17:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24