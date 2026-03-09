آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟

نشر معهد "ألما" للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عما أسماهُ "الشريط الدفاعي لحزب الله"، في إشارة إلى "قوة الرضوان"، وفي وحدة النخبة ضمنَ "الحزب".



التقرير الذي ترجمهُ " " يقولُ إنّ "وحدة الرضوان انتشرت بشكل رئيسي شمال وفي خلال فترة وقف إطلاق النار بين وإسرائيل والذي تمّ إبرامه اعتباراً من 27 تشرين الثاني 2024"، وأضاف: "نقدر أن وحدة الرضوان تلقت تعليمات، فور دخول القتال في 2 آذار الجاري، بنقل جزء من قواتها إلى المنطقة جنوب والانتشار بشكل غير ملحوظ في ما يشبه شريطاً دفاعياً في ، على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات تقريباً من الحدود".



وذكر التقرير أنه "من هذه المنطقة، يُحاول عناصر الوحدة استهداف قوات الجيش العاملة على الأراضي من مدى فعال لنيران مضادة للدبابات وقذائف هاون، بالإضافة إلى إطلاق طائرات مسيّرة من خطوط خلفية".



ويقولُ التقرير إن "عناصر وحدة الرضوان انتشرت في خلايا صغيرة على طول القطاع بأكمله جنوب نهر الليطاني، فيما هي تعملُ بشكلٍ مُستقل في الميدان ضمنَ قطاعات جغرافية منفصلة"، وتابع: "بحسب المعلومات، تتكون الخلايا من 10 عناصر كحد أقصى، مع تفضيل عناصر الرضوان من السكان المحليين والذين لديهم معرفة جيدة بالمنطقة. أيضاً، فقد مُنح قادة الخلايا صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات تكتيكية سريعة على أرض الواقع".



وختم التقرير قائلاً إنَّ "وحدة رضوان قادرة على تنفيذ عمليات مركزة عالية الجودة على طول المنطقة الحدودية، وذلك عبر عمليات تسلل برية محدودة"، وأضاف: "بحسب تقييمنا، يُشكل القطاع الشرقي خطراً أكبر لتسلل وحدة رضوان، لا سيما في مناطق الغجر والمطلّة".



