تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-03-2026
|
17:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر معهد "ألما" للدراسات الأمنية
في إسرائيل
تقريراً جديداً تحدث فيه عما أسماهُ "الشريط الدفاعي لحزب الله"، في إشارة إلى "قوة الرضوان"، وفي وحدة النخبة ضمنَ "الحزب".
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يقولُ إنّ "وحدة الرضوان انتشرت بشكل رئيسي شمال
نهر الليطاني
وفي
البقاع
خلال فترة وقف إطلاق النار بين
لبنان
وإسرائيل والذي تمّ إبرامه اعتباراً من 27 تشرين الثاني 2024"، وأضاف: "نقدر أن وحدة الرضوان تلقت تعليمات، فور دخول
حزب الله
القتال في 2 آذار الجاري، بنقل جزء من قواتها إلى المنطقة جنوب
الليطاني
والانتشار بشكل غير ملحوظ في ما يشبه شريطاً دفاعياً في
جنوب لبنان
، على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات تقريباً من الحدود".
وذكر التقرير أنه "من هذه المنطقة، يُحاول عناصر الوحدة استهداف قوات الجيش
الإسرائيلي
العاملة على الأراضي
اللبنانية
من مدى فعال لنيران مضادة للدبابات وقذائف هاون، بالإضافة إلى إطلاق طائرات مسيّرة من خطوط خلفية".
ويقولُ التقرير إن "عناصر وحدة الرضوان انتشرت في خلايا صغيرة على طول القطاع بأكمله جنوب نهر الليطاني، فيما هي تعملُ بشكلٍ مُستقل في الميدان ضمنَ قطاعات جغرافية منفصلة"، وتابع: "بحسب المعلومات، تتكون الخلايا من 10 عناصر كحد أقصى، مع تفضيل عناصر الرضوان من السكان المحليين والذين لديهم معرفة جيدة بالمنطقة. أيضاً، فقد مُنح قادة الخلايا صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات تكتيكية سريعة على أرض الواقع".
وختم التقرير قائلاً إنَّ "وحدة رضوان قادرة على تنفيذ عمليات مركزة عالية الجودة على طول المنطقة الحدودية، وذلك عبر عمليات تسلل برية محدودة"، وأضاف: "بحسب تقييمنا، يُشكل القطاع الشرقي خطراً أكبر لتسلل وحدة رضوان، لا سيما في مناطق الغجر والمطلّة".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان إلى أين"؟ تقريرٌ إماراتي يتحدث عن الانتخابات والسلاح
Lebanon 24
"لبنان إلى أين"؟ تقريرٌ إماراتي يتحدث عن الانتخابات والسلاح
10/03/2026 00:46:45
10/03/2026 00:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
10/03/2026 00:46:45
10/03/2026 00:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
10/03/2026 00:46:45
10/03/2026 00:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط التوتّرات... أين تنتشر حاملات الطائرات الأميركية؟
Lebanon 24
وسط التوتّرات... أين تنتشر حاملات الطائرات الأميركية؟
10/03/2026 00:46:45
10/03/2026 00:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
نهر الليطاني
جنوب لبنان
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
الليطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
Lebanon 24
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:07 | 2026-03-09
09/03/2026 06:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
18:03 | 2026-03-09
09/03/2026 06:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:51 | 2026-03-09
09/03/2026 05:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:31 | 2026-03-09
09/03/2026 05:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
18:07 | 2026-03-09
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:03 | 2026-03-09
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
17:51 | 2026-03-09
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:39 | 2026-03-09
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:31 | 2026-03-09
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:00 | 2026-03-09
أبرزها لبنان.. من هي الدول المتأثرة بحرب إيران؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 00:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 00:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 00:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24