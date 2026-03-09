عمليات لـالحزب.. هذه تفاصيلها

أعلن " "، اليوم الإثنين، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية.



"الحزب" قال إنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع العباد مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية.



كذلك، استهدف "الحزب" موقع مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصلية صاروخيّة، كما شن أيضاً هجوماً جوياً على مقر الفرقة 146 في جعتون شرقي مدينة بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.





