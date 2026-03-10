"حزب الله" غير معني

تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن " " لا يتعامل بجدية مع أي مسار تفاوضي تقوده في المرحلة الحالية"، معتبرًا" أن الظروف لم تنضج بعد لفتح باب التفاوض الحقيقي".ووفق هذه المصادر، يرى الحزب"أنه معني بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مفاوضات عندما يحين الوقت المناسب، وأنه لن يكون خارج أي ترتيبات تتصل بالوضع الأمني أو السياسي في ".وتضيف" أن المقترحات أو العروض التي تنقلها الدولة إلى أو تعبر عن الجهة التي تقدمها فقط، ولا تمثل موقف الحزب، الذي يفضل في هذه المرحلة إبقاء أوراقه السياسية والميدانية مفتوحة بانتظار تطورات المشهد الإقليمي".