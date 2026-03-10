تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال

Lebanon 24
10-03-2026 | 05:21
A-
A+
جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال
جولات رقابية لوزارة الزراعة على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نفّذت وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، جولات رقابية ميدانية شملت أسواق الخضار ومستودعات التخزين في بيروت والبقاع والشمال، وذلك في إطار المتابعة اليومية لضبط الكميات والنوعية والأسعار، والتأكد من عدم الاحتكار والحفاظ على استقرار الأسواق.

ونفّذت مصلحة الزراعة في البقاع، بالتعاون مع فرق المراقبة في وزارة الاقتصاد والتجارة، جولة تفتيشية على سوق الخضار في قب الياس.

وتركّزت الجولة على متابعة الالتزام بالسعر التوجيهي المحدّد لبيع البطاطا المصرية، والبالغ 40 ألف ليرة لبنانية للكيلوغرام بالجملة و50 ألف ليرة للمبيع بالمفرق، وذلك بعد دخول كميات من البطاطا المستوردة إلى الأسواق بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار والمساهمة في استقرار السوق.

وخلال الكشف، دقّقت الفرق المختصة في الأوزان الفعلية للأكياس المعروضة للبيع، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بنقص الوزن، إذ تبيّن أن بعض الأكياس التي تُباع على أساس أنها بوزن عشرة كيلوغرامات تقل أوزانها الفعلية عن هذا الحد، ما يشكّل مخالفة للمعايير المعتمدة.

كما شدّد المراقبون على ضرورة التزام المستوردين التعهد الموقّع لدى وزارة الزراعة، والذي ينص على تعديل البطاقات التعريفية للأكياس وتحديد الأوزان الحقيقية بدقة، منعاً لأي تلاعب أو التباس في السوق.

وفي السوق المركزي في بيروت، رصدت الفرق الرقابية تفاوتاً في الأسعار المعروضة مقارنة بالجدول التوجيهي الصادر عن وزارة الزراعة لعدد من المنتجات الزراعية، كما سُجّلت مخالفات تتعلق ببيع أكياس تقل أوزانها عن عشرة كيلوغرامات خلافاً للتعهدات الموقّعة من قبل المستوردين.

وقد تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الجولات ضمن سلسلة دوريات رقابية تنفذها الوزارة في مختلف أسواق الخضار في لبنان لمتابعة حركة الأسعار ومدى الالتزام بالنشرة التوجيهية التي تستند إلى دراسات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، على أن تُرفع التقارير الناتجة عنها إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

وفي محافظة لبنان الشمالي، نفّذت وزارة الزراعة عبر مصلحة زراعة لبنان الشمالي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، جولة رقابية على أسواق الجملة للخضار والفاكهة ومستودعات التخزين.

شملت الجولة الكشف على عدد من المستودعات وتجار الجملة، مع التركيز على منتج البطاطا وبعض الخضار الأساسية، من حيث ظروف التخزين والكميات المتوافرة ومدى الالتزام بالمعايير المعتمدة في التداول. وخلال الدورية تم تنظيم محضرَي ضبط بسبب التلاعب بالأوزان، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.

وأكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن "هذه الجولات تأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الاقتصاد لتنظيم الأسواق وتعزيز الشفافية في التداول، بما يحمي المزارعين ويصون حقوق المستهلكين".

وشدد على أن "الجولات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المناطق اللبنانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأوزان، بما يضمن استقرار السوق الزراعي وتأمين المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة ومتوازنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جولة رقابية على أسواق الخضار
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في وزارة الزراعة لبحث فائض الإنتاج ودعم المزارعين في عكّار والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة رقابية جنوبية...ومحاضر ضبط بحق مخالفين
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة رقابية صحية على المؤسسات الغذائية في صور
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24

ليرة لبنانية

اللبنانية

المصرية

الشمالي

التزام

التركي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:41 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-03-10
Lebanon24
08:41 | 2026-03-10
Lebanon24
08:39 | 2026-03-10
Lebanon24
08:36 | 2026-03-10
Lebanon24
08:30 | 2026-03-10
Lebanon24
08:29 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24