* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







إنسداد في الأفق الدبلوماسي والكلمة للميدان من إلى إيران حيث لا صوت إلا ذاك الصوت الناجم عن آلة الحرب الأميركية والإسرائيلية.







في لبنان أحدث فصول العدوان إنذارات إسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية بعد ساعات من الهدوء أتاحت للـ NBN القيام بجولة فيها رصدت خلالها مشاهد مؤلمة للتدمير الذي لم يبق ولم يذر.







وفي الجنوب كانت الغارات تتنقل بين بلدة وأخرى حاصدة المزيد من الشهداء والدمار على إيقاع تجدد الإنذارات للمواطنين بوجوب الإنتقال إلى شمال نهر الليطاني الذي لا ينجو من العدوان أصلا.







أما في أقصى الجنوب فيحاول جيش الإحتلال توسيع رقعة توغلاته البرية ويواجه مقاومة عنيفة تتجاوز صواريخها ومسيراتها الشريط الحدودي إلى العمق الفلسطيني المحتل مستهدفة قواعد في حيفا وصفد وتل أبيب.







وفي غمرة كل هذه الوقائع الميدانية إصرار أبداه أمام رؤساء الحكومة السابقين على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب.







وفي الضفة المقابلة تعنت إسرائيلي أميركي يتجلى في رفض أي اقتراحات أو مبادرات وآخرها مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف







وعلى ذمة موقع أكسيوس فإن حكومة لبنان طلبت وساطة دونالد ترامب لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب لكن وإسرائيل ردتا بفتور وتشكيك على طلب لبنان.







وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن رد توم براك في هذا الشأن كان حادا: توقفوا عن الهراء... من دون نزع سلاح لا شيء يمكن مناقشته.







على المسار الخارجي وحده الفرنسي يتحرك وجديد مواقفه طلب عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي حول لبنان غدا.







وفي الحراك السياسي والدبلوماسي الداخلي زار السفير الأميركي ميشال عيسى عين التينة حيث التقى الرئيس بري. رئيس المجلس كان قد أبدى مرة أخرى انحيازه للمؤسسة العسكرية قائلا: لا أحد يفكر في المس بالجيش من الجندي إلى القائد رودولف هيكل.







وغداة هذا الكلام قصد الرئيس عون وزارة الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة حيث قال: سأقف سدا منيعا بوجه التعرض للمؤسسة العسكرية ومن هو على رأسها واضاف: ليطمئن من يقف وراء الحملات على الجيش أن سلتهم رح تكون فاضية







أما السلة الأميركية فأخرج منها الرئيس ترامب سلسلة مواقف حمالة الكثير من التفسيرات والتأويلات والتناقضات. هو قال إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وإن الخطر الكبير انتهى منذ أربع ايام متحدثا عما وصفه بانتصار عليها علما بأن الوقائع لا تظهر ما يثبت تحقيق أهداف الحرب وفي مقدمها تغيير النظام.







فهل يكون هذا الكلام الرئاسي الأميركي مقدمة لإعلان نهاية العدوان قبل الغرق أكثر في مستنقعها ولا سيما أن ارتدادات الحرب آخذة بالتفاعل في الداخل الأميركي الذي بات يشكو من القفزات الخيالية لأسعار المحروقات.







وإذا كان ترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا فإن طهران ردت عليه بالقول: نحن من سيحدد نهايتها مشددة على أن التفاوض لم يعد مطروحا على الطاولة.







* مقدمة الـ"أم تي في"







لبنان واقع بين نارين: نار الحرب الظاهرة المستمرة، ونار التوترات الداخلية الكامنة المتصاعدة.







وفي الوسط تقف الدولة التي قدمت أمس عبر رئيس الجمهورية مبادرة لإنهاء الحرب، لكنها لم تجد من يتبناها حتى الآن.







فإسرائيل تريد أن يسلم حزب الله سلاحه قبل أن تبحث في أي أمر آخر ولا سيما وقف الأعمال الحربية، فيما الحزب يريد العكس، أي يريد وقف إطلاق النار أولا.







وبين الإشتراطين تواصل إسرائيل غاراتها وقصفها واستهدافاتها تحقيقا لهدف واضح: القضاء على القدرات العسكرية والأمنية لحزب الله سواء استمرت الحرب في إيران أم لم تستمر.







واللافت أن الولايات المتحدة، الوسيط شبه الدائم بين لبنان وإسرائيل، لم تبد أي موقف من مبادرة رئيس الجمهورية ما فسر عند البعض بأنه رفض مستتر لها، وخصوصا أن لواشنطن ملاحظات سلبية كثيرة على أداء السلطة في لبنان.







إذ تعتبر أنها لم تلتزم بما وعدت به لجهة حصر السلاح واقتصار نشاط حزب الله على العمل السياسي. ووفق مراسلنا في البيت الأبيض فإن أولوية الإدارة الأميركية تتمثل في إنهاء قدرة تقويض الدولة اللبنانية ومنح لبنان فرصة لإستعادة سيادته واستقراره.







في الأثناء، المعلومات الواردة من عواصم القرار لا توحي التفاؤل. فمختلف الدوائر العسكرية في العالم ترى أن الحرب ستطول زمنيا، مع احتمال إرسال إسرائيل قوات برية إلى سهل البقاع، إضافة إلى احتلالها قسما من الشريط الحدودي.







في الأثناء، برزت إشكالية تتعلق بالقرى المسيحية الحدودية. فالنازحون من بيئة حزب الله يلجأون إليها هربا من القصف، ما يعرض البلدات المذكورة للقصف . وقد بوشر اليوم بمعالجة الأمر إنطلاقا من بلدة رميش، وذلك من خلال الطلب إلى النازحين بمغادرة البلدة، وهو ما حصل.







* مقدمة الـ"أو تي في"







بسياسة العصا والجزرة، واصل الرئيس دونالد ترامب مخاطبة ايران اكثر من مرة في الساعات الاخيرة، كاشفا عن اتصال جرى بينه وبين الرئيس الروسي الذي طرح المساعدة، ومتعمدا الحديث حينا عن قرب انتهاء الحرب مع إمكان الحفاظ على النظام القائم وعدم تكرار تجربة العراق من جهة، وأحيانا عن احتمال ان يطول القتال، وهو ما كرره وزير الدفاع مرات عدة.







وفي المقابل، قصدت ايران عبر اكثر من تصريح لقيادييها ابراز تشدد في المقاربة، من خلال اعلان رفض اي تفاوض مع واشنطن، في وقت تتكثف الضربات العسكرية الاميركية والاسرائيلية، ويشتد الخناق.







اما الخناق على الدولة اللبنانية، فمزدوج: من جهة اولى، احتلال اسرائيلي يمعن غزوا وقتلا وتشريدا واغتيالا للبنانيين، ومن جهة ثانية، اصرار على تجاوز السلطات الشرعية اللبنانية، السياسية والعسكرية من قبل حزب الله، ناهيك عن عجز حكومي واضح، سواء على الجبهة الديبلوماسية أو الجبهة الانسانية المواكبة للحرب.







واليوم، اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون من اليرزة وقوفه الى جانب المؤسسة العسكرية في وجه ما تتعرض له من حملات، في وقت لفت تشديد رئيس النائب جبران باسيل على وجوب دعم الجيش اللبناني، قائلا: نحن طبعا منحازون للجيش، ونحن انصار الجيش.







وسأل: لماذا الحملة الآن على قائد الجيش لإقالته؟ هل لأنه يحافظ على الجيش؟







وهل لأنه يحافظ على السلم الأهلي؟







وهل لأنه لا يقاتل الى جانب اسرائيل؟







وختم رئيس التيار بالقول: المعروفون بحقدهم على الجيش معروفون، فليوقفوتا حقدهم في أيام الحرب وليحافظوا على جيش لبنان.







* مقدمة الـ"أل بي سي"







بلدات جنوبية إضافية عاشت من أمس إلى اليوم، مثلها مثل كل البلدات بين دموع أبناء علما الشعب، ودماء كاهن القليعة، في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، تماما كما كل المناطق التي تتعرض للغارات والقصف.







أخذت البلدتان رهينتين فدفعتا الثمن، أعطيت البلدتان تطمينات أن تبقيا من دون استهداف شرط ألا يتسلل إليهما حزب الله، لكنهما لم تكونا قادرتين على الإستجابة للشرطين فدفعتا الثمن.







هو التهجير القسري، يخرجون من منازلهم تاركين وراءهم منازل رمموها أكثر من مرة، حاملين معهم قهرهم أنهم لم يتسببوا في ما لحق بهم، ويتحسرون على غياب سلطة تحولت إلى عداد للضحايا والنازحين.







في السياسة، الوضع اللبناني في مأزق, رئيس الجمهورية الذي يرى أن البلد يتهاوى، يطرح التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية دولية.







يأتي الرفض ، للمفارقة ، من إسرائيل ومن الثنائي الشيعي:







إسرائيل ترفض لأنها تشترط الإنتهاء من مسألة حزب الله أولا. رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعلن ان بلاده تبحث توسيع المنطقة العازلة في الجنوب، بعد مشاورات وتنسيق مع واشنطن.







حزب الله، بلسان النائب محمد رعد إختصر الرفض بجملة: "لبنان بين خيار الحرب والأستسلام، ونحن لن نستسلم" أي أنه يريد الحرب، ولا يعرف شيئا إسمه سلم أو سلام.







الرئيس نبيه بري، أكثر ديبلوماسية من النائب محمد رعد، فوفق ما علمت " ال بي سي آي"، قال إنه يصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف النار، جاء موقفه بعد استقباله السفير الأميركي ميشال عيسى الذي فاتحه بما طرحه الرئيس عون عن التفاوض المباشر.







الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، يحدد نهايتها الرئيس ترامب، وهو منذ مساء أمس يعطي المواعيد لكن يربطها بالإنتهاء من ضرب قدرات إيران وبمصير اليورانيوم المخصب.







تصريحات دونالد ترامب حول إنهاء الحرب سريعا واتخاذ خطوات لتهدئة السوق كانت كافية لدفع أسعار النفط إلى التراجع الحاد بعد موجة ارتفاع قياسية.







المبعوث الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف، يصل الاسبوع المقبل الى تل ابيب للتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن الخطط الحربية على إيران.







* مقدمة "الجديد"







اشتدي أزمة تنفرجي أم تنفجري أكثر.







لا أفق واضحا في دبلوماسية دخلت في سباق مع الميدان وما يهم لبنان أن المساعي الفرنسية مستمرة لوقف الحرب.







ولكن الأمور تراوح مكانها ولا شيء ملموسا حتى الساعة ومن هنا رفع الإليزيه القضية إلى مجلس الأمن الدولي وممثلا الدول الأوروبية الخمس طلب عقد جلسة طارئة غدا الأربعاء بشأن لبنان.







ولكن "الطريق الطويل" إلى نيويورك رصفته إسرائيل اليوم بتصعيد ناري عنيف غطى كل الجنوب امتدادا نحو الضاحية الجنوبية وبالمجازر مسح في طريقه عائلات بأكملها من على السجل المدني. على المشهد السياسي تقدمت اللقاءات بين بعبدا والسرايا في حين رصدت "عوكر" في عين التينة وإن بقيت المجالس بالأمانات.







إلا أن المعلومات كشفت مفعولا رجعيا عن لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بمسؤول الملف السياسي في حزب الله الوزير الأسبق محمد فنيش أفضى إلى توافق في رأي الثنائي بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الحوار داخل الميكانيزم وبالمراسلة وصلت الفكرة إلى الطرح الرئاسي والحكومي بالاستعداد للتفاوض المباشر مع إسرائيل على أرض محايدة.







إلا أن هذا الطرح اصطدم راهنا بقوة "الرفض" من الجانب الإسرائيلي الذي وضع القضاء على حزب الله هدفا لحربه مثلما يعتبر الحزب أن الكلمة الآن للميدان وبينهما تقدم اسم توم براك مجددا في الملف اللبناني بطلب من إدارتهعلما أن لا جهة رسمية لبنانية فتحت خط التواصل مع براك الذي يعمل على بلورة خريطة طريق تمر من موقعه السوري وقد تشكل نقطة انطلاق لحلول مستقبلية على شكل هدنة دائمة أو اتفاق سلام.







في موازاة الحملة التي قادها السيناتور ليندسي غراهام ضد قائد الجيش والمؤسسة العسكرية وفي مواجهة من لاقاه على "التحريض" زيارة "إسناد" قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى اليرزة للتأكيد أن الجيش مؤسسة وطنية جامعة عابرة للأحزاب والطوائف والحملات غير المبررة لن تؤثر على الأداء قيادة وعسكرا.







وعلى الوقوف سدا منيعا ضد من يتعرض للموسسة العسكرية ومن هو على رأسها حذر عون من أن الوطن باسره سيتعرض للخطر إذا ما تعرض الجيش للاهتزاز.







والتحذير عينه أقرنه قائد الجيش رودولف هيكل بالوقوف سدا منيعا في وجه اي فتنة داخلية يمكن أن تحصل.







ومن تحصين الساحة الداخلية إلى سقوط الحصانات الإقليمية والدولية في حرب بلغت اسبوعها الثاني ولم تجد من يفتح ثغرة في جدار الديبلوماسية على رغم الخطوط الساخنة التي فعلتها والصين وفرنسا وعمان مع البيت الأبيض لإقناع ترامب بأن المصالح الأميركية تتحقق بالديبلوماسية وليس بالحرب.







ولكن ترامب الذي جمع "قساوسة الولايات" وعلى رأسهم مرشدته الروحية لم يستقر على بر وما بين الرأي والرأي ينقلب ترامب على رأيه وفي آخر إصداراته لفوكس نيوز : من الممكن أن أتحدث مع إيران.







لغة الإشارة هذه حيرت العالم وسلاحها تقدم الصفوف الأمامية ورصدت الرادارات الرأي وضده من على منصة البيت الأبيض قبل أن يتحول المشهد مجددا إلى احتدام الميدان عبر التلويح بالضربة القاضية ووعيد وزير الحرب الأميركي بيوم هو الأشد في الضربات على إيران وإن بقيت الأهداف طي الكتمان إلا أنها أصيبت بموقف "اعتراضي" إيراني أعلنه رئيس البرلمان باعتماد بلاده اليوم قاعدة العين بالعين.

ولم يبق الأهداف سرية بل طرح معادلة المعاملة بالمثل والبنى التحتية ستقابلها بنى تحتية.







كل ما حولنا يتمدد تحت حرارة بلغت حد الغليان ولبنان حضر السوق واشترى وبسلاح القوة القاهرة هرب بمجلسه النيابي عامين إلى الأمام ولم يبق أمام النواب الذين أطلقوا الرصاصة القاتلة على اللعبة الديمقراطية وأخذوا أصوات الناس رهينة لبقائهم سوى شهرين قبل أن يستحصلوا على إخراج قيد يثبت أنهم النواب الممددون لأنفسهم فاربطوا ساعاتكم على توقيت "ايار".