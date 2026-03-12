عن دخول "حزب الله" في الحرب وجوزاف عون... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟

ذكر موقع " "، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة قالت إنّ "الجيش يُقدّر في نقاش مغلق مع المستوى السياسيّ، أنّ كافة مبادرات التفاوض الصادرة عن والدول الأجنبية ستفشل".



وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ المسؤولين في الجيش الإسرائيليّ قالوا خلال نقاش: "دخل المعركة وهو يشعر بأنه ليس لديه ما يخسره بعد الآن. هم في موقف متشدد ولا يعتزمون التنازل. يريد رئيس جوزاف عون إيجاد إطار للحوار، لكن "حزب الله" ليس في وارد هذا التوجه. لديهم هدف واحد وهو حماية ".



ويقول مسؤول استخباراتي كبيرإنّ "هدف "حزب الله" هو أكثر طموحا، فهو يؤمن بأنه سينجح في دفع إلى وقف إطلاق النار دون أن يكون لها حرية عمل، وبلا آلية إنفاذ. ورغم أن من الواضح أنه مخطئ تماما، إلا أن هذا هو النهج السائد هناك".



وفي حين أن الرشقة الصاروخية الأخيرة خلطت الأوراق، حيث أكدت عدة مصادر سياسية وعسكرية للقناة الإسرائيليّة أن وجهة إسرائيل هي نحو توسيع العمليات في لبنان، إذ إن هناك عدة خطوات قيد الدراسة، بما في ذلك دخول واسع حتى الليطاني، وتدمير المنازل في القرى الشيعية في "التي تُخزن فيها الأسلحة". (روسيا اليوم)

Advertisement