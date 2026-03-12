تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن دخول "حزب الله" في الحرب وجوزاف عون... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟

Lebanon 24
12-03-2026 | 17:27
عن دخول حزب الله في الحرب وجوزاف عون... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
عن دخول حزب الله في الحرب وجوزاف عون... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟ photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة قالت إنّ "الجيش الإسرائيلي يُقدّر في نقاش مغلق مع المستوى السياسيّ، أنّ كافة مبادرات التفاوض الصادرة عن الحكومة اللبنانية والدول الأجنبية ستفشل".

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ المسؤولين في الجيش الإسرائيليّ قالوا خلال نقاش: "دخل حزب الله المعركة وهو يشعر بأنه ليس لديه ما يخسره بعد الآن. هم في موقف متشدد  ولا يعتزمون التنازل. يريد رئيس لبنان جوزاف عون إيجاد إطار للحوار، لكن "حزب الله" ليس في وارد هذا التوجه. لديهم هدف واحد وهو حماية إيران".

ويقول مسؤول استخباراتي كبيرإنّ "هدف "حزب الله" هو أكثر طموحا، فهو يؤمن بأنه سينجح في دفع إسرائيل إلى وقف إطلاق النار دون أن يكون لها حرية عمل، وبلا آلية إنفاذ. ورغم أن من الواضح أنه مخطئ تماما، إلا أن هذا هو النهج السائد هناك".

وفي حين أن الرشقة الصاروخية الأخيرة خلطت الأوراق، حيث أكدت عدة مصادر سياسية وعسكرية للقناة الإسرائيليّة أن وجهة إسرائيل هي نحو توسيع العمليات في لبنان، إذ إن هناك عدة خطوات قيد الدراسة، بما في ذلك دخول بري واسع حتى الليطاني، وتدمير المنازل في القرى الشيعية في جنوب لبنان "التي تُخزن فيها الأسلحة". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: إيران تضغط على "حزب الله" لدخول الحرب
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
19:36 | 2026-03-12
Lebanon24
18:00 | 2026-03-12
Lebanon24
17:54 | 2026-03-12
Lebanon24
17:49 | 2026-03-12
Lebanon24
17:40 | 2026-03-12
Lebanon24
17:18 | 2026-03-12
