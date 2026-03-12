تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

الانتحار بإيقاعٍ إيراني

Lebanon 24
12-03-2026 | 23:37
الانتحار بإيقاعٍ إيراني
الانتحار بإيقاعٍ إيراني photos 0
كتب نبيل بو منصف في" النهار": بصرف النظر عن كل ما أثير إعلامياً وسياسياً في الأيام الأخيرة من حملاتٍ انتقاديةٍ غير مسبوقةٍ ما بين بيروت وواشنطن، لقيادة الجيش وشخص قائدها، مضت الوقائع الميدانية في تعميق صدمةٍ كبيرةٍ تتسع تداعياتها باطرادٍ خطرٍ مع كل يومٍ يمضي من هذه الحرب التي تنذر بأن تتحول إحدى أشدّ الحروب تدميراً للبنان، في ظلّ "استقتال" الحرس الثوري الإيراني على تسخير "حزب الله" حتى آخر مقاتل فيه متراساً متقدماً أولّ دفاعاً عن النظام الإيراني المتهاوي حتماً.
 
لم تعد الصدمة اللبنانية العارمة نابعةً من رؤية "حزب الله" يجرّ طائفته ومناطقها وسائر مناطق لبنان الأخرى وراءها إلى شرّ الدمار المتجدد، لأن مناقشة النزعة الانتحارية للحزب وأتباعه وإيديولوجيته بعد كل هذا الويل، أضحت أمراً عبثياً لا طائل منه. بل إن الصدمة الكبرى جنحت الآن إلى الموقع الأخطر في عمق الاقتناعات اللبنانية الأشدّ تقليديةً ورسوخاً وتاريخية، وهو الإيمان المطلق بأن الدولة بأداتها الأساسية ورافعتها الشرعية أي الجيش، تقف عند مشارف انهيار الرهان الأكبر عليها وعليه في وضع حدٍّ حاسمٍ نهائيٍّ لآخر سلاسل الاستباحات التدميرية للبلد.
بلغت الصدمة حدها المخيف أمام وقائع المرحلة الأولى من الحرب، بحيث انتصبت معادلة كارثية تجسدت بانسحاب الجيش من جنوب الليطاني في مقابل عودة "حزب الله" إلى استباحته بالكامل وتحويله منصةً ميدانيةً لإطلاق الصواريخ المختلفة الأعيرة والأنواع الإيرانية في اتجاه إسرائيل.
 
مواضيع ذات صلة
الدفاع القطرية: تم رصد ٣٩ مسيرة انتحارية باتجاه مجالنا الجوي منذ بدء العدوان الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان نحو الانتحار الكامل ومخاوف من تسوية "أخطر من اتفاق تشرين"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا... ألقت بطفلها في البحر وحاولت الإنتحار!
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات عُمان تفرض إيقاعها على "بعبدا" و"حارة حريك"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

قيادة الجيش

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

