الانتحار بإيقاعٍ إيراني

كتب نبيل بو منصف في" النهار": بصرف النظر عن كل ما أثير إعلامياً وسياسياً في الأيام الأخيرة من حملاتٍ انتقاديةٍ غير مسبوقةٍ ما بين وواشنطن، لقيادة الجيش وشخص قائدها، مضت الوقائع الميدانية في تعميق صدمةٍ كبيرةٍ تتسع تداعياتها باطرادٍ خطرٍ مع كل يومٍ يمضي من هذه الحرب التي تنذر بأن تتحول إحدى أشدّ الحروب تدميراً للبنان، في ظلّ "استقتال" على تسخير " " حتى آخر مقاتل فيه متراساً متقدماً أولّ دفاعاً عن النظام المتهاوي حتماً.لم تعد الصدمة العارمة نابعةً من رؤية "حزب الله" يجرّ طائفته ومناطقها وسائر مناطق الأخرى وراءها إلى شرّ الدمار المتجدد، لأن مناقشة النزعة الانتحارية للحزب وأتباعه وإيديولوجيته بعد كل هذا الويل، أضحت أمراً عبثياً لا طائل منه. بل إن الصدمة الكبرى جنحت الآن إلى الموقع الأخطر في عمق الاقتناعات اللبنانية الأشدّ تقليديةً ورسوخاً وتاريخية، وهو الإيمان المطلق بأن الدولة بأداتها الأساسية ورافعتها الشرعية أي الجيش، تقف عند مشارف انهيار الرهان الأكبر عليها وعليه في وضع حدٍّ حاسمٍ نهائيٍّ لآخر سلاسل الاستباحات التدميرية للبلد.بلغت الصدمة حدها المخيف أمام وقائع المرحلة الأولى من الحرب، بحيث انتصبت معادلة كارثية تجسدت بانسحاب الجيش من جنوب الليطاني في مقابل عودة "حزب الله" إلى استباحته بالكامل وتحويله منصةً ميدانيةً لإطلاق الصواريخ المختلفة الأعيرة والأنواع في اتجاه .