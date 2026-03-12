تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تماسك الجيش غير خاضع للجدل ولبنان بين إعادة تشكيل المنطقة ولامركزية الأمر الواقع

Lebanon 24
12-03-2026 | 23:46
A-
A+
تماسك الجيش غير خاضع للجدل ولبنان بين إعادة تشكيل المنطقة ولامركزية الأمر الواقع
تماسك الجيش غير خاضع للجدل ولبنان بين إعادة تشكيل المنطقة ولامركزية الأمر الواقع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب انطوان مراد في"نداء الوطن":لا بد من المتابعة الحثيثة لمسار التطورات المتسارعة والتي توحي بأنه كلما تصاعدت المواجهة، ازداد الاقتناع بإعادة تشكيل المنطقة سياسة وتوزيع نفوذ، وهو ما لن يوفر لبنان الذي قد يكون الخيار الأنسب له، إعادة ترتيب قواعد نظامه دفعًا نحو لامركزية فعلية سياسةً داخلية وماليًا، بما يحمي تنوعه وطابعه كوطن لمجموعات متساوية.

يمكن فهم الاستشراس الإسرائيلي في تصعيد الغارات وعمليات الاغتيال، فضلًا عن تعزيز التوغل الأرضي في المنطقة الجنوبية الحدودية، لا سيما وأن الجميع فوجئ بحجم الإمكانات، التي ما زال يمتلكها "الحزب" صاروخيًا ولوجستيًا وعدة وعديدًا. ولذلك، ثمة قناعة تكوّنت ويتشارك فيها الأميركيون والإسرائيليون بضرورة تعطيل القدرة العسكرية لـ "حزب الله" بشكل حاسم ولو كان الثمن باهظًا، في ظل عجز السلطات اللبنانية عن إنجاز المطلوب بالشكل الكافي لأسباب بعضها مفهوم نسبيًا وبعضها غير مفهوم قطعًا.

ويبدو أن خيار إسرائيل، هو الأرض المحروقة جنوب الليطاني، لأن "حزب الله" عرف كيف يحتمي في بيئته وسط البلدات والقرى، وتاليًا فإن "تجفيف" هذه البيئة عبر تهجيرها هو أفضل خيار في الحسابات الإسرائيلية، علمًا أن ما ينال الضاحية الجنوبية لبيروت من تدمير منهجي كان محسوبًا، ولكن كخيار أخير وبعيد، على أن التطورات الأخيرة جعلته مفتوحًا أمام إسرائيل على رغم طابعه العشوائي والدموي أحيانًا كثيرة.

والملفت أن سياسة الأرض المحروقة التي تطول جنوب الليطاني وتتمدد نسبيًا إلى شماله مع الضاحية، ترفدها إسرائيل بغارات تدميرية منهجية بدأت تتفاقم وتيرتها بقاعًا، في وقت تتجه الأنظار إلى الحدود الشرقية والشمالية الشرقية مع تصاعد مؤشرات التوتر بين "الحزب" والنظام السوري الجديد، علمًا أن المخاوف من اجتياح سوري واسع كما يروّج البعض في غير محلها، والإجراءات التي اتخذها الرئيس أحمد الشرع ويتابعها شخصيًا كما يقول سياسي سيادي لبناني، هي فعلًا دفاعية ووقائية، ولا تقتصر على البعد العسكري، بل تشمل تعزيز ضبط الحدود حيال أعمال تهريب البشر والسلاح والممنوعات، علمًا أن هناك ضمانات أميركية وسعودية حول ضوابط أي تحرك عسكري سوري تجاه لبنان، مع الإشارة إلى أن استحضار الخطر على المسيحيين في بلدات بقاعية حدودية عدة، فيه الكثير من الافتعال، ويهدف إلى إشاعة البلبلة من قبل جماعة الممانعة واستعادة نغمة الدفاع عن المسيحيين، وكأن الجيش اللبناني غير موجود. ويضيف، في أسوا الأحوال وإذا عاود "حزب الله" التحرش بالداخل السوري عبر الحدود عبر إطلاق صواريخ أو قذائف أو عبر الإصرار على تهريب السلاح والذخائر، فإن لا شيء يمنع مبادرة القوات السورية إلى تنفيذ عمليات في إطار الهجوم الدفاعي، على أن تكون محدودة وموضعية وتنحصر بمواجهة مجموعات معينة من "حزب الله".

في أي حال، تثقل  التطوررات جنوبًا ووسطًا وبقاعًا الضغط على الجيش اللبناني والمهمات المطلوبة منه، علمًا أن "حزب الله" من خلال بعض أصواته وأبواقه، يعمد إلى توجيه رسائل تشكيكية بالجيش وصلت إلى حد التهويل ببوادر انشقاق ما، وهي على خطورتها لا تعكس أي وقائع جدية. وبحسب أوساط عليمة، فإن الجيش اللبناني قادر وأقوى مما يتصوره أو يصوره البعض، وتماسكه غير خاضع للجدل، وقد أثبت ذلك في محطات صعبة ومحرجة كما في حرب مخيم البارد وصدامات عبرا والطيونة، كما إن وحدات النخبة والوحدات القتالية الأساسية في الجيش، تبقى الركيزة الأبرز وهي تتمتع بعصب وطني وعسكري مشهود، يتخطى كل الحسابات الفئوية. وإذا كانت الصورة من هذه الناحية مطمئنة، فإن المطلوب كما تخلص الأوساط نفسها هو حماية المؤسسة العسكرية من التداعيات السياسية ومن محاولة تحميلها تبعات أخطاء وثغرات على المستوى السياسي، وتاليًا ، لا يجوز الرهان على استضعاف الجيش حيال أي تحد يواجهه بحجة ادعاء خلل ما على صعيد القرار، لأن الجيش كجيش خط أحمر، والباقي تفاصيل.      
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف بـ3 قذائف مدفعية المنطقة الواقعة بين بلدة الطيبة وتلة العزية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الامر الواقع: الانتخابات من دون مغتربين
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع: قاعدة حامات ليست خاضعة لأي جهة خارج الجيش
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس حنكش: هذه الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 06:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

السورية

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:03 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:07 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:27 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:10 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:03 | 2026-03-12
Lebanon24
23:07 | 2026-03-12
Lebanon24
23:15 | 2026-03-12
Lebanon24
23:27 | 2026-03-12
Lebanon24
00:10 | 2026-03-13
Lebanon24
00:10 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24