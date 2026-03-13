تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنوبيو لبنان... "عرب الـ26"

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:03
A-
A+
جنوبيو لبنان... عرب الـ26
جنوبيو لبنان... عرب الـ26 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب مصطفى فحص في" الشرق الاوسط": كانت أصوات الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت تقطع نقاشاً مسائياً عن مستقبل بلدنا بعد الحرب، لكن الأخبار العاجلة عن الاعتداءات جنوباً، وطلبات الإخلاء الممنهجة التي أفضت إلى إفراغ شبه كامل لسكان مناطق جنوب النهر من سكانها، وإفراغ كبير لشماله وصل إلى حدود مدينة صيدا، كانت أعلى حساسية ودقة بالنسبة إلى الجالسين في تلك الأمسية، خصوصاً أن غالبيتهم جنوبيون.

في تلك اللحظة أيقظ قائد الأوركسترا اللبنانية، السيد لبنان بعلبكي، وهو من قرية العديسة على الحافة الحدودية، التي دُمّرت بالكامل في الحرب السابقة، هواجس الجالسين عندما طرح «سؤال العودة».
قال بعلبكي موجهاً سؤاله إلينا: هل أصبحنا؛ نحن أهل جنوب النهر، «عرب الـ26»، أم «لاجئين لبنانيين»؟ مستنداً إلى ما جرى مع الفلسطينيين بعد إعلان دولة الكيان الإسرائيلي، حين قُسّموا بين قلة بقوا في أرضهم وأُطلق عليهم لقب «عرب الـ48» أو «فلسطينيي الداخل»، ومن خرجوا ولم يعودوا إلى الآن فأصبحوا «لاجئي الـ48».

بين رحلة النزوح المؤقت، التي قد تتحول إلى لجوء طويل عن بلدته العديسة، إلى مقتل راعي أبرشية بلدة القليعة الجنوبية؛ الأب بيير الراعي، على يد جيش العدو الإسرائيلي، وما بينهما من إنذارات بالإخلاء أو تهديدات تطول قرى مسيحية مثل علما الشعب ورميش، والخوف من أن تطول إنذارات الإخلاء ما تبقى في قرى كفرشوبا والعرقوب ومرجعيون... تكتمل التغريبة الجنوبية.«عرب الـ26» هم «لبنانيو الداخل»؛ إذا سُمح لبعضهم بأن يبقوا، وإذا تمكن البعض من العودة لاحقاً... فهذه هي الحرب الأولى التي يداهم فيها أهل الجنوب خطر وجودي عنوانه البقاء، فبين 1948 واجتياح 1978، لم يغادر سكان الحافة الحدودية بلداتهم. وبعد الاجتياح وإنشاء الشريط الحدودي بقي جزء كبير منهم في مناطقهم، وحتى في حرب 1982 ووصول الإسرائيلي إلى بيروت، وانسحابه التدريجي إلى المناطق التي اجتاحها سنة 1978، لم يغادر الجنوبيون مناطقهم.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل الصواريخ الستة التي أطلقها «حزب الله» على إسرائيل، من حيث أهميتها الاستراتيجية، توازي ما يحدث الآن للجنوبيين ولكل اللبنانيين من مخاطر وجودية؛ صواريخ لم تكن إلا ذريعة لتغريبة لبنانية طويلة؟ 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص يختتم زيارته للكويت: اجتماعات مع وزراء عرب و"لوائح" تقنية لدعم لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة القليلة جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ26
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الغارات

الراعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-03-13
Lebanon24
02:45 | 2026-03-13
Lebanon24
02:45 | 2026-03-13
Lebanon24
02:30 | 2026-03-13
Lebanon24
02:30 | 2026-03-13
Lebanon24
02:29 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24