جنوبيو لبنان... "عرب الـ26"

كتب مصطفى فحص في" الشرق الاوسط": كانت أصوات المتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت تقطع نقاشاً مسائياً عن مستقبل بلدنا بعد الحرب، لكن الأخبار العاجلة عن الاعتداءات جنوباً، وطلبات الإخلاء الممنهجة التي أفضت إلى إفراغ شبه كامل لسكان مناطق جنوب النهر من سكانها، وإفراغ كبير لشماله وصل إلى حدود مدينة ، كانت أعلى حساسية ودقة بالنسبة إلى الجالسين في تلك الأمسية، خصوصاً أن غالبيتهم جنوبيون.في تلك اللحظة أيقظ قائد الأوركسترا ، السيد بعلبكي، وهو من قرية العديسة على الحافة الحدودية، التي دُمّرت بالكامل في الحرب السابقة، هواجس الجالسين عندما طرح «سؤال العودة».قال بعلبكي موجهاً سؤاله إلينا: هل أصبحنا؛ نحن أهل جنوب النهر، «عرب الـ26»، أم «لاجئين لبنانيين»؟ مستنداً إلى ما جرى مع بعد إعلان دولة الكيان ، حين قُسّموا بين قلة بقوا في أرضهم وأُطلق عليهم لقب «عرب الـ48» أو «فلسطينيي الداخل»، ومن خرجوا ولم يعودوا إلى الآن فأصبحوا «لاجئي الـ48».بين رحلة النزوح المؤقت، التي قد تتحول إلى لجوء طويل عن بلدته العديسة، إلى مقتل راعي أبرشية بلدة القليعة الجنوبية؛ الأب بيير ، على يد جيش العدو الإسرائيلي، وما بينهما من إنذارات بالإخلاء أو تهديدات تطول قرى مثل علما الشعب ورميش، والخوف من أن تطول إنذارات الإخلاء ما تبقى في قرى كفرشوبا والعرقوب ومرجعيون... تكتمل التغريبة الجنوبية.«عرب الـ26» هم «لبنانيو الداخل»؛ إذا سُمح لبعضهم بأن يبقوا، وإذا تمكن البعض من العودة لاحقاً... فهذه هي الحرب الأولى التي يداهم فيها أهل الجنوب خطر وجودي عنوانه البقاء، فبين 1948 واجتياح 1978، لم يغادر سكان الحافة الحدودية بلداتهم. وبعد الاجتياح وإنشاء الشريط الحدودي بقي جزء كبير منهم في مناطقهم، وحتى في حرب 1982 ووصول الإسرائيلي إلى ، وانسحابه التدريجي إلى المناطق التي اجتاحها سنة 1978، لم يغادر الجنوبيون مناطقهم.السؤال الذي يطرح نفسه: هل الصواريخ الستة التي أطلقها «حزب الله» على ، من حيث أهميتها الاستراتيجية، توازي ما يحدث الآن للجنوبيين ولكل اللبنانيين من مخاطر وجودية؛ صواريخ لم تكن إلا ذريعة لتغريبة لبنانية طويلة؟