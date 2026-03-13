تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحديات لبنانية بعد إعادة "حزب الله" ترميم قدراته

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:08
تحديات لبنانية بعد إعادة حزب الله ترميم قدراته
كتب سمير تويني في" النهار": يواجه لبنان وفق مصادر غربية مرحلة حساسة قد تحدد مستقبله السياسي والأمني في السنوات المقبلة، في ظل مؤشرات متزايدة أن "حزب الله" أعاد بناء قدراته العسكرية والمالية. ولبنان أمام أحد خيارين: إما تنزع الدولة السلاح من الحزب بالتفاوض، وإما بواسطة الحرب المدمرة التي باشرتها إسرائيل على لبنان.

والحال أن التفاف "حزب الله" على الدولة في شأن تسليم سلاحه جنوب الليطاني ومراوغته واستغلال ثغَر الدولة، أدى إلى خسارة الدولة سلطتها ومصادرة قرارها السيادي بالحرب أو السلم، وفقدت السلطات المحلية ثقة المجتمع الدولي لأنها لم تتمكن من منع الحزب من فرض أمر جرّه إلى حرب مدمرة.

تشير تقديرات أمنية إلى أن "حزب الله" بدأ بالفعل ترميم بنيته العسكرية مباشرة بعد انتهاء الحرب نهاية عام 2024. وبفضل استمرار علاقاته بإيران وبقاء قنوات الدعم المالي والسياسي مفتوحة، تمكن الحزب من استعادة جزء من ترسانته العسكرية وإعادة تفعيل بعض هياكل القيادة تحت إشراف "الحرس الثوري الإيراني"، إضافة إلى تعويض جزء من الخسائر المالية التي تكبدها خلال الحرب مستغلاً ضعف الدولة.

ورغم أن هذه القدرات لا تشكل حالياً تهديداً مباشراً لإسرائيل، فإن مراقبين كثراً يرون أن استمرار هذا المسار كان سيعيد الحزب تدريجياً إلى مستوى قوته السابق ما لم تُتخذ إجراءات لمنع ذلك. وكان البعض يخشى أن تُستخدم أسلحة الحزب في الداخل اللبناني لاستمرار تعزيز نفوذه السياسي وضمان موقعه في المؤسسات الرسمية.

تزامناً، تشير تقارير بحثية إلى أن "حزب الله" اعتمد على أساليب جديدة لإعادة بناء قدراته العسكرية في انتظار المعركة الحاسمة، من بينها إنشاء شبكات محلية صغيرة لتصنيع الأسلحة، وخصوصاً الطائرات المسيّرة الشبيهة بالشبكات التي كانت تستخدمها "حماس" في غزة، وسمحت هذه الاستراتيجية للحزب باستيراد مكونات الأسلحة في شكل منفصل ثم تجميعها محلياً، بما يقلل من احتمال اكتشافها ويخفض تكلفتها.
وإلى البعد العسكري، يظل العامل المالي أحد أهم مصادر قوة الحزب. وتشير تقارير إلى أن إيران قدمت دعماً مالياً كبيراً للحزب عبر شبكات تحويل الأموال.
ويرى مراقبون أن امتلاك الحزب موارد مالية أكبر من معظم القوى السياسية الأخرى قد يمنحه ميزة انتخابية مهمة، خصوصاً إذا لم يتم نزع سلاحه قبل الانتخابات. ويخشى البعض أن يتعرض المعارضون والناخبون لضغوط أو تهديدات، وهو ما حدث في بعض الانتخابات السابقة.
في ضوء هذه المعطيات، يقف لبنان اليوم أمام خيارين رئيسيين. الأول يتمثل في استمرار الصراع القائم، حيث يقرر الحزب مصير الحرب والسلام ويهدد بتدمير لبنان وتهجير أهله وبقاء التوتر مع إسرائيل واحتمال تصعيد المواجهات التي تنذر بوضع هش قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. أما الخيار الثاني فيتمثل في اتخاذ خطوات داخلية بدعم دولي للحد من نفوذ الحزب ونزع سلاحه، توازياً مع تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تعزز دور الدولة اللبنانية وتعيد بناء مؤسساتها، وإعادة تفعيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في "الميكانيزم". وبين هذين الخيارين، تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه لبنان، سواء نحو استمرار الصراع وعدم الاستقرار، أو نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي وإعادة بناء الدولة وفق أسس سليمة.  
 
الحرس الثوري الإيراني

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

القوى السياسية

الحرس الثوري

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

