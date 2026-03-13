تحديات لبنانية بعد إعادة "حزب الله" ترميم قدراته

والحال أن التفاف "حزب الله" على الدولة في شأن تسليم سلاحه جنوب ومراوغته واستغلال ثغَر الدولة، أدى إلى خسارة الدولة سلطتها ومصادرة قرارها السيادي بالحرب أو السلم، وفقدت السلطات المحلية ثقة لأنها لم تتمكن من منع الحزب من فرض أمر جرّه إلى حرب مدمرة.تشير تقديرات أمنية إلى أن "حزب الله" بدأ بالفعل ترميم بنيته العسكرية مباشرة بعد انتهاء الحرب نهاية عام 2024. وبفضل استمرار علاقاته بإيران وبقاء قنوات الدعم المالي والسياسي مفتوحة، تمكن الحزب من استعادة جزء من ترسانته العسكرية وإعادة تفعيل بعض هياكل القيادة تحت إشراف " "، إضافة إلى تعويض جزء من الخسائر المالية التي تكبدها خلال الحرب مستغلاً ضعف الدولة.ورغم أن هذه القدرات لا تشكل حالياً تهديداً مباشراً لإسرائيل، فإن مراقبين كثراً يرون أن استمرار هذا المسار كان سيعيد الحزب تدريجياً إلى مستوى قوته السابق ما لم تُتخذ إجراءات لمنع ذلك. وكان البعض يخشى أن تُستخدم أسلحة الحزب في الداخل اللبناني لاستمرار تعزيز نفوذه السياسي وضمان موقعه في المؤسسات الرسمية.تزامناً، تشير تقارير بحثية إلى أن "حزب الله" اعتمد على أساليب جديدة لإعادة بناء قدراته العسكرية في انتظار المعركة الحاسمة، من بينها إنشاء شبكات محلية صغيرة لتصنيع الأسلحة، وخصوصاً الطائرات المسيّرة الشبيهة بالشبكات التي كانت تستخدمها " " في غزة، وسمحت هذه الاستراتيجية للحزب باستيراد مكونات الأسلحة في شكل منفصل ثم تجميعها محلياً، بما يقلل من احتمال اكتشافها ويخفض تكلفتها.وإلى البعد العسكري، يظل العامل المالي أحد أهم مصادر قوة الحزب. وتشير تقارير إلى أن قدمت دعماً مالياً كبيراً للحزب عبر شبكات تحويل الأموال.ويرى مراقبون أن امتلاك الحزب موارد مالية أكبر من معظم الأخرى قد يمنحه ميزة انتخابية مهمة، خصوصاً إذا لم يتم نزع سلاحه قبل الانتخابات. ويخشى البعض أن يتعرض المعارضون والناخبون لضغوط أو تهديدات، وهو ما حدث في بعض الانتخابات السابقة.في ضوء هذه المعطيات، يقف لبنان اليوم أمام خيارين رئيسيين. الأول يتمثل في استمرار الصراع القائم، حيث يقرر الحزب مصير الحرب والسلام ويهدد بتدمير لبنان وتهجير أهله وبقاء التوتر مع إسرائيل واحتمال تصعيد المواجهات التي تنذر بوضع هش قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. أما الخيار الثاني فيتمثل في اتخاذ خطوات داخلية بدعم دولي للحد من نفوذ الحزب ونزع سلاحه، توازياً مع تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تعزز دور وتعيد بناء مؤسساتها، وإعادة تفعيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في "الميكانيزم". وبين هذين الخيارين، تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه لبنان، سواء نحو استمرار الصراع وعدم الاستقرار، أو نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي وإعادة بناء الدولة وفق أسس سليمة.