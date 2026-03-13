تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نتنياهو يصف مجتبى خامنئي بـ"دمية للحرس الثوري الإيراني" ويوجه تحذيرا للحكومة اللبنانية

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:10
نتنياهو يصف مجتبى خامنئي بـدمية للحرس الثوري الإيراني ويوجه تحذيرا للحكومة اللبنانية
نتنياهو يصف مجتبى خامنئي بـدمية للحرس الثوري الإيراني ويوجه تحذيرا للحكومة اللبنانية photos 0
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، لدى حديثه في مؤتمر صحفي بـ"دمية للحرس الثوري" الذين لا يمكنهم الظهور علنا.

وخاطب نتنياهو الشعب الإيراني قائلا إن لحظة "مسار جديد للحرية" تقترب وإن إسرائيل تقف معهم.

وقال: "لكن في نهاية المطاف، الأمر يعتمد عليهم. إنه بأيديكم".

وأضاف نتنياهو: ""يمكننا تهيئة الظروف لتغيير النظام لكن الأمر متروك لشعب إيران للخروج إلى الشوارع"

وشدد على أن "هدفنا هو منع إيران من نقل مشاريعها النووية والباليستية تحت الأرض".

وأشار إلى توجيه "ضربات قوية للحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج".

كما أكد نتنياهو أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل علماء إيرانيين بارزين في مجال الطاقة النووية.

وتابع: "نريد استكمال المهمة للقضاء على التهديد الإيراني وضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا القيام "بالعديد من العمليات السرية والعلنية لتقييد قدرات إيران".

وأعلن نتنياهو أنه وجه تحذيرا إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إسرائيل ستتحرك "على الأرض" لنزع سلاح حزب الله إذا لم تقم بيروت بهذا الأمر.

واختتم قائلا: "أبلغت الحكومة اللبنانية قبل أيام: إنكم تلعبون بالنار إذا استمررتم في السماح لحزب الله بالتحرك، في انتهاك لتعهدكم بنزع سلاحه"، مضيفا: "لقد حان الوقت لتفعلوا ذلك. وإذا لم تفعلوا، فمن الواضح أننا سنفعل".
وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد العام مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران ستطالب بـ"التعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة في عهد القائد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: لن نتراجع عن أفكار الثورة وسنثأر لدماء الشهداء
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
01:48 | 2026-03-13
Lebanon24
02:45 | 2026-03-13
Lebanon24
02:45 | 2026-03-13
Lebanon24
02:30 | 2026-03-13
Lebanon24
02:30 | 2026-03-13
Lebanon24
02:29 | 2026-03-13
