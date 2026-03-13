نتنياهو يصف مجتبى خامنئي بـدمية للحرس الثوري الإيراني ويوجه تحذيرا للحكومة اللبنانية

وصف بنيامين ، أمس الخميس، المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لدى حديثه في بـ"دمية للحرس الثوري" الذين لا يمكنهم الظهور علنا.



وخاطب نتنياهو الشعب الإيراني قائلا إن لحظة "مسار جديد للحرية" تقترب وإن تقف معهم.



وقال: "لكن في نهاية المطاف، الأمر يعتمد عليهم. إنه بأيديكم".



وأضاف نتنياهو: ""يمكننا تهيئة الظروف لتغيير النظام لكن الأمر متروك لشعب للخروج إلى الشوارع"



وشدد على أن "هدفنا هو منع إيران من نقل مشاريعها النووية والباليستية تحت الأرض".



وأشار إلى توجيه "ضربات قوية للحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج".



كما أكد نتنياهو أن الهجمات أسفرت عن مقتل علماء إيرانيين بارزين في مجال الطاقة النووية.



وتابع: "نريد استكمال المهمة للقضاء على التهديد الإيراني وضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا القيام "بالعديد من العمليات السرية والعلنية لتقييد قدرات إيران".



وأعلن نتنياهو أنه وجه تحذيرا إلى مفاده أن إسرائيل ستتحرك "على الأرض" لنزع سلاح إذا لم تقم بهذا الأمر.



واختتم قائلا: "أبلغت الحكومة قبل أيام: إنكم تلعبون بالنار إذا استمررتم في السماح لحزب الله بالتحرك، في انتهاك لتعهدكم بنزع سلاحه"، مضيفا: "لقد حان الوقت لتفعلوا ذلك. وإذا لم تفعلوا، فمن الواضح أننا سنفعل".



