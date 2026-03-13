لا مبادرات جدّية

تشير معطيات سياسية متقاطعة إلى أنّ الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالوضع في ما زالت محدودة التأثير حتى الآن، وسط غياب أي مبادرة غربية جدية قادرة على فتح مسار تسوية واضح.

ووفق هذه المعطيات، فإن ما وصل إلى " " حتى اليوم لا يتعدى أفكارًا أو مقترحات غير رسمية صدرت عن أطراف دولية توصف بأنها غير مؤثرة في القرار الفعلي.

ويقول متابعون إن العواصم الغربية الأساسية لم تدخل بعد في مرحلة طرح مبادرات حقيقية، ما يجعل كل ما يجري حاليًا أقرب إلى جسّ نبض سياسي لا أكثر. وبذلك يبقى المشهد اللبناني معلقًا بانتظار تحرك دولي أكثر وضوحًا وقدرة على التأثير.



