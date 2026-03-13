تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لا مبادرات جدّية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-03-2026 | 02:15
A-
A+
لا مبادرات جدّية
تشير معطيات سياسية متقاطعة إلى أنّ الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالوضع في لبنان ما زالت محدودة التأثير حتى الآن، وسط غياب أي مبادرة غربية جدية قادرة على فتح مسار تسوية واضح.
ووفق هذه المعطيات، فإن ما وصل إلى "حزب الله" حتى اليوم لا يتعدى أفكارًا أو مقترحات غير رسمية صدرت عن أطراف دولية توصف بأنها غير مؤثرة في القرار الغربي الفعلي.
ويقول متابعون إن العواصم الغربية الأساسية لم تدخل بعد في مرحلة طرح مبادرات حقيقية، ما يجعل كل ما يجري حاليًا أقرب إلى جسّ نبض سياسي لا أكثر. وبذلك يبقى المشهد اللبناني معلقًا بانتظار تحرك دولي أكثر وضوحًا وقدرة على التأثير.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

