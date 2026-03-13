لا حماسة للطعون النيابية لاربعة أسباب

لفت مصدر سياسي إلى أن التي قُدّمت أمام ضد لمجلس النواب لسنتين لم تلقَ أي حيّز يُذكر في الإعلام، ولا حتى حماسة شعبية حيال هذا الخبر.

وأكد المصدر أنه للمرة الأولى هناك قناعة لدى المواطن اللبناني بأن تأجيل الانتخابات هو خيار صائب هذه المرة للأسباب التالية:

أولاً: الخلاف القائم حول عدة نقاط في قانون الانتخاب.

ثانياً: لا يمكن الحديث عن ديموقراطية في الانتخابات النيابية مع وجود السلاح وعدم حصرية حمله بيد الدولة.

ثالثاً: نزوح حوالى 700 ألف لبناني عن مناطقهم وتدمير قراهم.

رابعاً: احتمال استمرار الحرب لفترة طويلة من دون استقرار



