عون استقبل غوتيريش: استعداد لبنان للتفاوض لم يلقَ جواباً ويجب وقف الحرب

استقبل رئيس الجمهورية ، اليوم الجمعة، الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وفي كلمة له أمام غوتيريش، قال عون إنه "يجب وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها".



ودعا عون إلى "الاهتمام بشؤون الذين قارب عددهم أكثر من 800 الف نسمة"، مُقدراً "وقوف إلى جانب ودعمها الدائم".



واعتبر عون أنّ "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية سوف يؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها"، وأضاف: "لقد أبديتُ استعدادي للتفاوض، لكن حتى الآن لم نتلق جواباً من الطرف الاخر".



وختم: "نتطلع إلى دعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".



بدوره، قال أنطونيو غوتيريش من : "متضامن بشكل كامل مع الشعب اللبناني، وأدعو بقوّة واسرائيل إلى وقف اطلاق النار ووقف الحرب".



ودعا غوتيريش إلى "تمهيد الطريق لايجاد حلّ يتيح الفرصة للبنان ليكون بلداً مستقلاً وله سيادة كاملة على أراضيه، حيث السلطة لها الحق الحصري بفرض الأمن"، وختم: "الوقت لم يعد للمجموعات المسلحة، أنه وقت الدولة القوية".

Advertisement