تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عون استقبل غوتيريش: استعداد لبنان للتفاوض لم يلقَ جواباً ويجب وقف الحرب
Lebanon 24
13-03-2026
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، اليوم الجمعة، الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وفي كلمة له أمام غوتيريش، قال عون إنه "يجب وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها".
ودعا عون إلى "الاهتمام بشؤون
النازحين
الذين قارب عددهم أكثر من 800 الف نسمة"، مُقدراً "وقوف
الأمم المتحدة
إلى جانب
لبنان
ودعمها الدائم".
واعتبر عون أنّ "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية سوف يؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها"، وأضاف: "لقد أبديتُ استعدادي للتفاوض، لكن حتى الآن لم نتلق جواباً من الطرف الاخر".
وختم: "نتطلع إلى دعم
المجتمع الدولي
للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".
بدوره، قال
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش من
قصر بعبدا
: "متضامن بشكل كامل مع الشعب اللبناني، وأدعو بقوّة
حزب الله
واسرائيل إلى وقف اطلاق النار ووقف الحرب".
ودعا غوتيريش إلى "تمهيد الطريق لايجاد حلّ يتيح الفرصة للبنان ليكون بلداً مستقلاً وله سيادة كاملة على أراضيه، حيث السلطة لها الحق الحصري بفرض الأمن"، وختم: "الوقت لم يعد للمجموعات المسلحة، أنه وقت الدولة القوية".
الرئيس عون: أبديت استعدادي للتفاوض لكن حتى الآن لم نتلق جواباً من الطرف الاخر
Lebanon 24
الرئيس عون: أبديت استعدادي للتفاوض لكن حتى الآن لم نتلق جواباً من الطرف الاخر
15/03/2026 17:37:40
15/03/2026 17:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يعمل على آلية التفاوض المباشر وينتظر الجواب الاميركي
Lebanon 24
عون يعمل على آلية التفاوض المباشر وينتظر الجواب الاميركي
15/03/2026 17:37:40
15/03/2026 17:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصالات السياسية مجمدة وبيروت تنتظر جواباً إسرائيلياً "لم يصل" للمفاوضات المباشرة
Lebanon 24
الاتصالات السياسية مجمدة وبيروت تنتظر جواباً إسرائيلياً "لم يصل" للمفاوضات المباشرة
15/03/2026 17:37:40
15/03/2026 17:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
Lebanon 24
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
15/03/2026 17:37:40
15/03/2026 17:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24