رعبٌ في إسرائيل... هذا ما تشهده المستوطنات القريبة من لبنان

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ في وسط وشمالها، تعيش حالة غير مسبوقة من النزوح الداخلي، وسط تصاعد الهجمات الصاروخية من و" "، واتساع نطاق التهديدات على أكثر من جبهة.



وقالت الصحيفة إنّ "تدفق آلاف الإسرائيليين نحو مدينة إيلات يعكس حجم القلق والانهيار المتزايد في الإحساس بالأمان، حتى في المناطق التي كانت تُعدّ سابقًا "ملاذًا آمنًا".



وذكرت أن آلاف الفارين من شمال إسرائيل ووسطها تكدسوا في المدينة خلال الأيام الماضية، بحثًا عن حماية من الصواريخ، إلا أن الواقع الميداني خيب آمال كثيرين بعد دوي صافرات الإنذار عشرات المرات خلال أسبوع واحد فقط.



ونقلت أحرنوت عن أحد الفارين من قوله إن "الذهاب إلى الملاجئ لم يعد مجديًا"، مشيرًا إلى الشعور بالعجز أمام خطر القصف الصاروخي المستمر، ووصفت شهادات السكان المشهد بأنه "كارثي"، حيث تضطر العائلات إلى الركض نحو الملاجئ بشكل متكرر وسط اكتظاظ الفنادق وإغلاق نحو نصفها بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية.



وأضافت الصحيفة أن النزوح لم يقتصر على سكان الوسط، بل شمل آلافًا من سكان كريات شمونة القريبة من الحدود ، بعد تعرض مناطقهم لهجمات متواصلة من جبهتي وإيران، وأشار أحد الفارين إلى أنهم عادوا إلى الفندق عينه الذي أُجلوا إليه قبل أكثر من عام، لكن هذه المرة على نفقتهم الخاصة، مضيفًا: "هربنا من صافرات الإنذار في الشمال… وربما لحقت بنا الصواريخ إلى هنا أيضًا". (عربي 21)

