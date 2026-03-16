Advertisement

من الغذاء إلى التعليم.. تفاصيل "خطة الإغاثة" البريطانية العاجلة للبنان

16-03-2026 | 09:55
من الغذاء إلى التعليم.. تفاصيل خطة الإغاثة البريطانية العاجلة للبنان
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، عن تقديم تمويل إنساني إضافي طارئ بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني لمساعدة آلاف المدنيين والنازحين في لبنان، وذلك استجابة للنداء العاجل الذي أُطلق في 13 آذار. وحذرت كوبر من اتساع رقعة النزاع الذي تسبب في سقوط ضحايا ونزوح جماعي واسع النطاق.

وسيتم تنفيذ هذا الدعم عبر شركاء دوليين ومحليين بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ويشمل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والصليب الأحمر اللبناني، والصندوق الإنساني للبنان (LHF). وتتضمن المساعدات توزيع وجبات جاهزة، وقسائم وقود، ولوازم صحية، ومواد إغاثة أولية عبر المنظمة الدولية للهجرة لـ 6,000 نازح، بالإضافة إلى توفير مستلزمات تعليمية لـ 120,000 طفل عبر اليونيسف.

كما يركز التمويل البريطاني على خدمات الصحة الإنجابية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات مثل "أبعاد" وكاريتاس، إلى جانب تقديم 500 وجبة يومياً للنازحين في مراكز الإيواء ببيروت.
 
ومن جهته، أكد السفير البريطاني هايمش كاول أن النزوح الجماعي أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية والعاملين في الخطوط الأمامية.

Advertisement
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان ودخول وكالات الإغاثة دون عراقيل
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى تحقيقات جنائية دولية عاجلة ووقف تدفق السلاح وإيصال الدعم للمتضررين بالفاشر
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطة سلام لبنانية - سورية - إسرائيلية"بتكليف من ترامب لبراك
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
