من الغذاء إلى التعليم.. تفاصيل "خطة الإغاثة" البريطانية العاجلة للبنان

أعلنت وزيرة الخارجية ، إيفيت كوبر، عن تقديم تمويل إنساني إضافي طارئ بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني لمساعدة آلاف المدنيين والنازحين في ، وذلك استجابة للنداء العاجل الذي أُطلق في 13 آذار. وحذرت كوبر من اتساع رقعة النزاع الذي تسبب في سقوط ضحايا ونزوح جماعي واسع النطاق.



وسيتم تنفيذ هذا الدعم عبر شركاء دوليين ومحليين بالتنسيق مع ، ويشمل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي التابع لوزارة ، والصليب الأحمر اللبناني، والصندوق الإنساني للبنان (LHF). وتتضمن المساعدات توزيع وجبات جاهزة، وقسائم وقود، ولوازم صحية، ومواد إغاثة أولية عبر المنظمة الدولية للهجرة لـ 6,000 نازح، بالإضافة إلى توفير مستلزمات تعليمية لـ 120,000 طفل عبر اليونيسف.



كما يركز التمويل على خدمات الصحة الإنجابية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتعاون مع صندوق للسكان ومنظمات مثل "أبعاد" وكاريتاس، إلى جانب تقديم 500 وجبة يومياً للنازحين في مراكز الإيواء ببيروت.

ومن جهته، أكد السفير البريطاني هايمش كاول أن النزوح الجماعي أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية والعاملين في الخطوط الأمامية.



