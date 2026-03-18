تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الزراعة إلى المستهلكين: لعدم التهافت على المنتجات الغذائيّة

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:50
A-
A+
وزير الزراعة إلى المستهلكين: لعدم التهافت على المنتجات الغذائيّة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الزراعة السيد نزار هاني، وعرض معه لآخر التطورات الى جانب التدابير التي إتخذتها الوزارة لمساعدة المزارعين وتأمين الإنتاج الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
 وبعد اللقا، ادلى الوزير هاني بالتصريح التالي الى الصحافيين:"وضعت فخامة الرئيس في جو خطة الإٍستجابة التي تقوم بها وزارة الزراعة للقطاع الزراعي بشكل عام ولا سيما في المناطق التي تتعرض للإعتداء، لناحية مساعدة المربين والنحالين لنقل المواشي والنحل الى أماكن أكثر أمانا. ولهذه الغاية، نتعاون مع الجيش في كل التفاصيل التي نتخذها، ونقوم بتحديد مواقع بديلة خصوصاً ما يتعلق بمربي الأبقار، إذ ليس بالأمر السهل نقل مواشيهم من مكان الى آخر. كما ندعم المزارعين ضمن الإمكانات الموجودة اليوم، بالتعاون مع شركاء وزارة الزراعة من منظمات دولية ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها. كل ذلك، بالإضافة الى القيام بتسهيلات لايصال المحاصيل الزراعية المستوردة على غرار بعض أنواع الخضار من الدول المجاورة كسوريا والأردن. ولقد اتخذنا سلسلة تسهيلات على الحدود، والمختبرات مفتوحة طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في اليوم  لتسهيل دخول كافة هذه المحاصيل من جهة المرفأ او البر، لنتأكد من ان الأسواق لديها كل ما هي بحاجة إليه".
أضاف: "نحن نتابع الشؤون اليومية لتوافر المحاصيل في كافة الأسواق اللبنانية. واوجه دعوة الى المستهلكين لعدم التهافت بتاتاً على المنتجات الغذائية ولا على المحاصيل الزراعية، فهي متوفرة، وحركة الإستيراد تسير بشكل طبيعي. ونحن مقبلون على فصل الربيع حيث سيزداد إنتاجنا الزراعي، والخيم البلاستيكية بدأت زيادة إنتاجها يوماً بعد يوم. ونأمل بلوغ الإكتفاء الذاتي من الآن حتى نهاية هذا الشهر، فتكون بذلك كل المحاصيل متوافرة في كافة الأسواق اللبنانية."
 وختم بالقول: "نأمل ان تمر هذه المحنة على لبنان ونبلغ بر الأمان من جديد."
 وردا على سؤال، أشار الى ان التعاون كامل مع وزارة الاقتصاد بالنسبة الى الأسعار. وهناك إجتماعات مفتوحة معها، ومع تجار الجملة والتجزئة لكي تبقى الأسعار منضبطة. نحن في مرحلة تعاون وتعاضد، ولا نعمل وفق مبدأ العرض والطلب، لكن وفق منطق التعاون لتأمين كافة الحاجات بأسعار عادلة نحافظ فيها على هوامش الربح المقبول."
وردا على سؤال آخر، أوضح انه تم أخذ اكثر من 1000 عينة من التربة من مختلف المناطق التي تعرضت للقصف بالفوسفور الأبيض وغيره، ووأثبتت النتائج انه الى حدٍّ ما التربة آمنة لكي نقوم بزراعتها من جديد. وفي بعض البيِّنات البسيطة، تبيَّن وجود بعض المعادن الثقيلة، ولكن كل الأراضي كانت آمنة. كما أخذنا عينات من محاصيل الزيت والزيتون ووجدنا ان لا أضرار فيها. وقريبا جدا سيصدر تقرير يفند ويفصَّل نتائج كل العينات التي أخذت. ونأمل في الحرب الحالية الا تزيد هذه المواد السامة، لأن خطورتها تكمن انه في حال مضاعفتها وتكرار القصف بها يمكن ان تتركز أكثر في التربة. حاليا، عممت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد نوعا من إستطلاع رأي على المزارعين الموجودين في الأماكن التي تتعرض للإعتداءات لكي يحيطونا علما عن أماكن تواجدهم وحاجاتهم. وهذا كله جزء من خطة الإستجابة التي قامت بها وزارة الزراعة خلال هذه الحرب."
 
Image
 
 
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24