وزير الزراعة إلى المستهلكين: لعدم التهافت على المنتجات الغذائيّة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في ، وزير الزراعة السيد نزار هاني، وعرض معه لآخر التطورات الى جانب التدابير التي إتخذتها الوزارة لمساعدة المزارعين وتأمين الإنتاج الزراعي في مختلف المناطق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها .

وبعد اللقا، ادلى الوزير هاني بالتصريح التالي الى الصحافيين:"وضعت فخامة الرئيس في جو خطة الإٍستجابة التي تقوم بها وزارة الزراعة للقطاع الزراعي بشكل عام ولا سيما في المناطق التي تتعرض للإعتداء، لناحية مساعدة المربين والنحالين لنقل المواشي والنحل الى أماكن أكثر أمانا. ولهذه الغاية، نتعاون مع الجيش في كل التفاصيل التي نتخذها، ونقوم بتحديد مواقع بديلة خصوصاً ما يتعلق بمربي الأبقار، إذ ليس بالأمر السهل نقل مواشيهم من مكان الى آخر. كما ندعم المزارعين ضمن الإمكانات الموجودة اليوم، بالتعاون مع شركاء وزارة الزراعة من منظمات دولية ومنظمات وغيرها. كل ذلك، بالإضافة الى القيام بتسهيلات لايصال المحاصيل الزراعية المستوردة على غرار بعض أنواع الخضار من الدول المجاورة كسوريا والأردن. ولقد اتخذنا سلسلة تسهيلات على الحدود، والمختبرات مفتوحة طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في اليوم لتسهيل دخول كافة هذه المحاصيل من جهة المرفأ او البر، لنتأكد من ان الأسواق لديها كل ما هي بحاجة إليه".

أضاف: "نحن نتابع الشؤون اليومية لتوافر المحاصيل في كافة الأسواق اللبنانية. واوجه دعوة الى المستهلكين لعدم التهافت بتاتاً على المنتجات الغذائية ولا على المحاصيل الزراعية، فهي متوفرة، وحركة الإستيراد تسير بشكل طبيعي. ونحن مقبلون على فصل الربيع حيث سيزداد إنتاجنا الزراعي، والخيم البلاستيكية بدأت زيادة إنتاجها يوماً بعد يوم. ونأمل بلوغ الإكتفاء الذاتي من الآن حتى نهاية هذا الشهر، فتكون بذلك كل المحاصيل متوافرة في كافة الأسواق اللبنانية."

وختم بالقول: "نأمل ان تمر هذه المحنة على لبنان ونبلغ بر الأمان من جديد."

وردا على سؤال، أشار الى ان التعاون كامل مع بالنسبة الى الأسعار. وهناك إجتماعات مفتوحة معها، ومع تجار الجملة والتجزئة لكي تبقى الأسعار منضبطة. نحن في مرحلة تعاون وتعاضد، ولا نعمل وفق مبدأ والطلب، لكن وفق منطق التعاون لتأمين كافة الحاجات بأسعار عادلة نحافظ فيها على هوامش الربح المقبول."

وردا على سؤال آخر، أوضح انه تم أخذ اكثر من 1000 عينة من التربة من مختلف المناطق التي تعرضت للقصف بالفوسفور الأبيض وغيره، ووأثبتت النتائج انه الى حدٍّ ما التربة آمنة لكي نقوم بزراعتها من جديد. وفي بعض البيِّنات البسيطة، تبيَّن وجود بعض المعادن الثقيلة، ولكن كل الأراضي كانت آمنة. كما أخذنا عينات من محاصيل الزيت والزيتون ووجدنا ان لا أضرار فيها. وقريبا جدا سيصدر تقرير يفند ويفصَّل نتائج كل العينات التي أخذت. ونأمل في الحرب الحالية الا تزيد هذه المواد السامة، لأن خطورتها تكمن انه في حال مضاعفتها وتكرار القصف بها يمكن ان تتركز أكثر في التربة. حاليا، عممت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد نوعا من إستطلاع رأي على المزارعين الموجودين في الأماكن التي تتعرض للإعتداءات لكي يحيطونا علما عن أماكن تواجدهم وحاجاتهم. وهذا كله جزء من خطة الإستجابة التي قامت بها وزارة الزراعة خلال هذه الحرب."

