مرقص لـABC News: إسرائيل تجاوزت قواعد الحرب والوضع الإنساني كارثي

أكد ، المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث لمحطة "ABC News" الأميركية، أن الاعتداءات تجاوزت قواعد الحرب باستهدافها الإعلاميين والمدنيين، داعياً لملاقاة جهود رئيس الجمهورية الدبلوماسية لوقف الحرب.



وكشف مرقص أن الوضع الإنساني في بلغ مستويات كارثية رغم جهود حكومة الدكتور نواف سلام، معلناً استشهاد 986 شخصاً وإصابة نحو 2500 آخرين، وإخلاء ما يقارب 15% من الأراضي ، فيما وصل عدد إلى نحو مليون شخص يتوزعون على 650 مركز إيواء. وأوضح أن الأولية هي لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أبدى استعداد لبنان للمفاوضات، إلا أن الجانب لم يوافق بعد.



وأشار الوزير إلى أن كان بصدد تعزيز انتشاره، لكن الاعتداءات الإسرائيلية شكلت عائقاً أمام استكمال المهمة، مؤكداً حرص بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع حاجتها للوقت والدعم الدولي.

كما لفت إلى سقوط 116 طفلاً و77 امرأة، واستهداف الطواقم الطبية (31 شهيداً خلال أسبوعين)، معتبراً ذلك انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، والتي تُعد عرفية ملزمة للبشرية جمعاء.