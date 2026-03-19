لبنان

مرقص لـ"ABC News": إسرائيل تجاوزت قواعد الحرب والوضع الإنساني "كارثي"

Lebanon 24
19-03-2026 | 08:50
مرقص لـABC News: إسرائيل تجاوزت قواعد الحرب والوضع الإنساني كارثي
أكد وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث لمحطة "ABC News" الأميركية، أن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت قواعد الحرب باستهدافها الإعلاميين والمدنيين، داعياً لملاقاة جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الدبلوماسية لوقف الحرب.

وكشف مرقص أن الوضع الإنساني في لبنان بلغ مستويات كارثية رغم جهود حكومة الدكتور نواف سلام، معلناً استشهاد 986 شخصاً وإصابة نحو 2500 آخرين، وإخلاء ما يقارب 15% من الأراضي اللبنانية، فيما وصل عدد النازحين إلى نحو مليون شخص يتوزعون على 650 مركز إيواء. وأوضح أن الأولية هي لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أبدى استعداد لبنان للمفاوضات، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق بعد.

وأشار الوزير إلى أن الجيش اللبناني كان بصدد تعزيز انتشاره، لكن الاعتداءات الإسرائيلية شكلت عائقاً أمام استكمال المهمة، مؤكداً حرص الدولة على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع حاجتها للوقت والدعم الدولي.
 
كما لفت إلى سقوط 116 طفلاً و77 امرأة، واستهداف الطواقم الطبية (31 شهيداً خلال أسبوعين)، معتبراً ذلك انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، والتي تُعد عرفية ملزمة للبشرية جمعاء.
ترامب لـ"ABC": تنتهي الحرب على إيران عندما أريد أنا أنّ تنتهي
الاتحاد الأوروبي: يجب على إسرائيل وقف عملياتها في لبنان فالوضع الإنساني كارثي بالفعل
سلام يحذر من "كارثة إنسانية" مع استمرار الغارات الإسرائيلية
فيدان يشنّ هجوماً على إسرائيل: اغتيال لاريجاني "تجاوز لقوانين الحرب"
