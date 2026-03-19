جولة لبيضون في حارة صيدا

زار عضو "كتلة التّنمية والتّحرير" ، برفقة المسؤول التّنظيمي للمنطقة السّابعة في " "، ، بلدة .







واستهلّ زيارته بلقاء مع رئيس بلديّة حارة وعدد من ، والمسؤول التّنظيمي لـ"حركة امل" - شعبة حارة صيدا - مروان في مبنى البلديّة.







ومن ثم جال على مراكز الاستضافة في حارة صيدا متفقّدًا أوضاع النّازحين، مطمئنًّا على احوالهم.







كما واطّلع على سير العمل في إدارة ملف النّازحين في البلدة، وأبرز العوائق والاحتياجات التي تتطلّبها المرحلة.







وفي السّياق اثنى النّائب بيضون على الجهود الجبّارة التي تقوم بها بلديّة حارة صيدا ممثّلة بخليّة الأزمة وبمؤازرة من محافظ الجنوب ومجلس الجنوب، إضافة إلى المبادرات التي تقوم بها البلديّة بالتّكامل مع شعبة "حركة امل" في البلدة وبالتّعاون مع الخيّرين والمتطوّعين من أهالي البلدة، لصون كرامة إخوتهم في الوطن.







كما ودعا إلى ضرورة التّكاتف وتضافر الجهود والحفاظ على روح الوحدة والأخوة بين حارة صيدا وإخوتهم في القرى والمدن المحيطة على امتداد الوطن.

