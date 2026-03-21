تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

دخول طائرات FPV إلى ساحة الجنوب… و"حزب الله" يعلن استخدامها رسمياً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 02:30
A-
A+
دخول طائرات FPV إلى ساحة الجنوب… وحزب الله يعلن استخدامها رسمياً
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رسمياً، يبدو أن ساحة الجنوب دخلت مرحلة مختلفة من المواجهة، مع تأكيد استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية من نوع FPV في المعركة البرية. هذا التطور لم يعد مجرد تسريبات أو فيديوهات متداولة، بل تعزّز ببيان صادر عن حزب الله أعلن فيه بشكل واضح بدء استخدام هذا النوع من الطائرات في العمليات الميدانية.
هذه الطائرات، التي برزت بشكل كبير في الحرب الأوكرانية، تعتمد على التحكم المباشر عبر الكاميرا، ما يمنح المشغّل قدرة عالية على التوجيه اللحظي نحو الهدف بدقة كبيرة. ومع إعلان حزب الله استخدامها، يصبح واضحاً أن هذا السلاح دخل فعلياً ضمن بنك الأدوات القتالية المعتمدة في الجنوب.
اللافت أن هذا الإعلان جاء بعد تداول فيديوهات تُظهر استهداف آليات عسكرية بواسطة FPV، ما يؤكد أن الأمر لم يعد في إطار التجربة، بل أصبح جزءاً من تكتيك عملياتي فعلي. وبذلك، تنتقل المواجهة إلى مستوى جديد، حيث يمكن تنفيذ ضربات دقيقة وسريعة ضد أهداف محددة، خصوصاً تجمعات الآليات أو النقاط العسكرية.
ميدانياً، فان إدخال هذا النوع من المسيّرات سيجبر الطرف المقابل على تعديل استراتيجياته، سواء من حيث الانتشار أو التحرك، نظراً لقدرة هذه الطائرات على ملاحقة الأهداف بدقة وفي وقت قصير جداً. كما أن تأثيرها النفسي لا يقل أهمية عن تأثيرها العسكري، إذ تجعل أي تحرك مكشوف عرضة للاستهداف المباشر.
ورغم أن هذه الطائرات تبقى محدودة الحمولة مقارنة بالأسلحة الثقيلة، إلا أن فعاليتها تكمن في دقتها وانخفاض كلفتها وسهولة استخدامها، ما يجعلها أداة مثالية للعمليات النوعية.
خلاصة المشهد، أن إعلان "حزب الله" استخدام طائرات FPV يشكّل تحوّلاً واضحاً في مسار المواجهة في الجنوب، ويؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من القتال تعتمد على التكنولوجيا الخفيفة والدقة العالية. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: إلى أي مدى سيتوسع هذا الاستخدام، وهل سيقابل بتكتيكات مضادة تغيّر توازن الميدان؟
المصدر: لبنان 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24