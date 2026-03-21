تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

النازحون شكوا للوزير جودة الطعام وكميته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 12:29
A-
A+
النازحون شكوا للوزير جودة الطعام وكميته
النازحون شكوا للوزير جودة الطعام وكميته
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلال زيارة وزير الزراعة نزار الهاني مراكز النازحين في البقاع موفداً من رئيس الحكومة نواف سلام، استمع الوزير الى شكاوى متكررة تتعلق بجودة وكمية الطعام المقدم للنازحين في مراكز الإيواء.
 
 
وتأتي هذه الشكاوى في ظل ظروف صعبة يواجهها النازحون، من نقص في الموارد الأساسية وضغط اقتصادي، مما يجعل من مسألة التغذية قضية حساسة تمس حياة عشرات العائلات يومياً.
 

وتدور شبهات حول فعالية الجهات التي تتولى إطعام النازحين و تتلقى تمويلاً، علماً أنّ هناك شكاوى من وجود مطابخ تم انشاؤها حديثاً لتأمين الطعام ولا تخضع لأي رقابة صحية أو غذائية.
 

الوزير أكد أنه سيتابع الموضوع مع الجهات المعنية لضمان تحسين الوضع وتوفير احتياجات النازحين الأساسية بما يليق بكرامتهم.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24