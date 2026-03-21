رسالة "نووية" قرب لبنان

تحدّثت مصادر معنية بالشأن العسكري عن استهداف لمنطقة ديمونا ، وذلك بصواريخ وصلت إلى هناك.



وقالت المصادر إن وصول الصواريخ الإيرانيّة باتجاه ديمونا يحملُ رسالة خطيرة مفادها أن مفاعل ديمونا بات مُهدداً بأي استهداف، ما يجعل بأكملها في خطر خصوصاً إن كان القصفُ مركزاً وطال منشآت حيوية هناك.



وذكرت المصادر أنَّ القصف الذي طال ديمونا يُعتبر نادراً، مشيراً إلى أن أي استهداف للمفاعل هناك سينقلُ المعركة إلى مراحل مختلفة جداً، مؤكدة أن القصف على ديمونا هو رسالة من إيران رداً على الاستهداف الذي طالَ منشأة نطنز في إيران.



وإذ قالت المصادر إن تعميق الاستهدافات باتجاه المناطق النووية يشكلُ كسراً لقواعد "الردع النووي"، تلفت المصادر إلى أن أي إصابة "نووية" في إسرائيل يمكن أن تُعجل في إنهاء الحرب أو جعلها شاملة بشكل أكبر.