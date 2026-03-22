عبد المسيح عن مقارنة السيد المسيح بـجنكيز خان: محاولة بائسة لتبرير القوة الغاشمة

قال النائب أديب عبد في بيان، إن مقارنة ، السيد المسيح بجنكيز خان، "ليست مجرد سقطة تاريخية، بل هي محاولة بائسة لتبرير القوة الغاشمة عبر تدنيس الرموز الروحية".





وتابع: "المسيح الذي نادى بـ 'أحبوا أعداءكم' لا يمكن وضعه في كفة واحدة مع غازٍ بنى مجده على الجماجم. خلط الأوراق هذا يكشف عن أزمة أخلاقية تحاول شرعنة العنف بالدين. لذا أناشد قداسة البابا أن يضرب بعصا موسى ويسلم السفيرة في رسالة احتجاج ويطلب من حكومتها اعتذاراً علنياً تحت طائلة تعليق العلاقات الدبلوماسية. هذه إهانة لمشاعر المليارات وضرب لجوهر الكنيسة القائمة".

