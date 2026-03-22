القاسمية: إخلاء مركز للجيش بعد تهديد بقصف الأوتوستراد الساحلي

في تطوّر أمني لافت، أقدم الجيش على إخلاء أحد مراكزه في منطقة ، عند أوتوستراد والطريق البحرية، وذلك بعد تهديدات أطلقها الجيش بقصف الأوتوستراد الساحلي في منطقة القاسمية.

هذه الخطوة تُشير إلى أن التهديد لم يكن عادياً، بل جدياً بما يكفي لاتخاذ قرار ميداني بإخلاء الموقع، خصوصاً أن الأوتوستراد الساحلي في تلك المنطقة يُعد من الطرق الحيوية التي تربط الجنوب ببقية المناطق ، ويشهد حركة مدنية وعسكرية وخدماتية.





وبحسب المعطيات، فإن التهديد بقصف الأوتوستراد يندرج ضمن سياسة الضغط على طرق الإمداد والتنقّل في الجنوب، وليس فقط استهداف مواقع عسكرية مباشرة، ما يوسّع دائرة الخطر لتشمل البنى التحتية والطرق الرئيسية، وهو ما يرفع منسوب القلق من مرحلة جديدة قد تشمل استهداف الطرقات الحيوية.





إخلاء مركز للجيش أيضاً يحمل دلالة ميدانية، إذ يشير إلى محاولة تجنّب وقوع إصابات في صفوف العسكريين في حال تم تنفيذ التهديد، خصوصاً أن المنطقة تقع ضمن نطاق جغرافي شهد في الفترة الأخيرة غارات واستهدافات متفرقة.



المشهد في القاسمية اليوم يعكس مرحلة حساسة:

تهديدات بقصف طرق رئيسية، إخلاء مواقع، وتصعيد تدريجي على طول الساحل الجنوبي، ما قد يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسيع دائرة الاستهداف لتشمل نقاطاً حيوية على الأوتوستراد الساحلي، وليس فقط القرى الحدودية.





الأنظار تتجه الآن إلى ما إذا كان التهديد سيُترجم فعلاً بقصف الأوتوستراد، أم أنه يأتي في إطار الضغط الميداني والنفسي، لكن في كل الأحوال، ما جرى في القاسمية مؤشر أمني لا يمكن اعتباره عادياً.