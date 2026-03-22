تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

القاسمية: إخلاء مركز للجيش بعد تهديد بقصف الأوتوستراد الساحلي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-03-2026 | 08:34
A-
A+
القاسمية: إخلاء مركز للجيش بعد تهديد بقصف الأوتوستراد الساحلي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطوّر أمني لافت، أقدم الجيش على إخلاء أحد مراكزه في منطقة القاسمية، عند أوتوستراد برج رحال والطريق البحرية، وذلك بعد تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي بقصف الأوتوستراد الساحلي في منطقة القاسمية.
هذه الخطوة تُشير إلى أن التهديد لم يكن عادياً، بل جدياً بما يكفي لاتخاذ قرار ميداني بإخلاء الموقع، خصوصاً أن الأوتوستراد الساحلي في تلك المنطقة يُعد من الطرق الحيوية التي تربط الجنوب ببقية المناطق اللبنانية، ويشهد حركة مدنية وعسكرية وخدماتية.


وبحسب المعطيات، فإن التهديد بقصف الأوتوستراد يندرج ضمن سياسة الضغط على طرق الإمداد والتنقّل في الجنوب، وليس فقط استهداف مواقع عسكرية مباشرة، ما يوسّع دائرة الخطر لتشمل البنى التحتية والطرق الرئيسية، وهو ما يرفع منسوب القلق من مرحلة جديدة قد تشمل استهداف الطرقات الحيوية.


إخلاء مركز للجيش  أيضاً يحمل دلالة ميدانية، إذ يشير إلى محاولة تجنّب وقوع إصابات في صفوف العسكريين في حال تم تنفيذ التهديد، خصوصاً أن المنطقة تقع ضمن نطاق جغرافي شهد في الفترة الأخيرة غارات واستهدافات متفرقة.

المشهد في القاسمية اليوم يعكس مرحلة حساسة:
تهديدات بقصف طرق رئيسية، إخلاء مواقع، وتصعيد تدريجي على طول الساحل الجنوبي، ما قد يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسيع دائرة الاستهداف لتشمل نقاطاً حيوية على الأوتوستراد الساحلي، وليس فقط القرى الحدودية.


الأنظار تتجه الآن إلى ما إذا كان التهديد سيُترجم فعلاً بقصف الأوتوستراد، أم أنه يأتي في إطار الضغط الميداني والنفسي، لكن في كل الأحوال، ما جرى في القاسمية مؤشر أمني لا يمكن اعتباره عادياً.
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سنستهدف جسر القاسمية جنوب لبنان على الطريق الساحلي
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني تلقى تهديدا إسرائيليا متكررا بقصف جسر القاسمية
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الاوتوستراد الساحلي في نهر الموت
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون قطعوا الاوتوستراد الساحلي في الجية عند مفرق برجا
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الطريق البحري

طريق البحرية

الإسرائيلي

اللبنانية

القاسمية

برج رحال

إسرائيل

القاسمي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24