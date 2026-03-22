لبنان

لماذا استهدف جسر القاسمية مجدداً…

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-03-2026 | 12:55
لماذا استهدف جسر القاسمية مجدداً…
عاد الاستهداف ليطال جسر القاسمية بعد أن كان قد استُهدف سابقاً اليوم، وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أن الجسر لا يزال في الخدمة وفي الإمكان مرور سيارة عليه، رغم القصف الذي تعرّض له. وبحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة، فإن الجسر الذي استُهدف هو الجسر الداخلي في منطقة القاسمية، بينما الجسر الرئيسي كان قد أُقفل سابقاً، ما يعني أن بعض الطرق بقيت سالكة جزئياً رغم الضربات.  

إعادة استهداف الجسر بعد انتشار فيديو مرور سيارة عليه تحمل دلالة واضحة: أن الهدف ليس توجيه ضربة رمزية، بل تعطيل الجسر بالكامل ومنع أي مرور عليه نهائياً، لأن بقاءه صالحاً لمرور سيارة واحدة يعني أن الطريق لم يُقطع فعلياً.
ما يحصل يشير إلى أن هناك قراراً واضحاً بقطع الطرق والجسور التي تربط الجنوب ببعضه وبالطريق الساحلي، وليس مجرد قصف عشوائي. فعندما يتم استهداف الجسر مرة ثانية بعد ساعات من استهدافه، فهذا يعني أن الجهة التي تقصف تراقب، وعندما تبيّن أن الجسر ما زال يُستخدم، تم استهدافه مجدداً لإخراجه نهائياً من الخدمة.
وكان لبنان 24 قد اشار في وقت سابق عن سبب استهداف جسر القاسمية
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تصعّد غاراتها جنوبًا وتستهدف جسر القاسمية مجددًا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جسر القاسمية.. لماذا تستهدف إسرائيل شريان الجنوب؟
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا قُصف جسر القاسمية الآن؟ وهل بدأ عزل الجنوب؟
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في الخرايب بعد استهداف جسر برج رحال – القاسمية
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:30 | 2026-03-22
Lebanon24
16:00 | 2026-03-22
Lebanon24
15:29 | 2026-03-22
Lebanon24
15:24 | 2026-03-22
Lebanon24
15:09 | 2026-03-22
