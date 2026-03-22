لماذا استهدف جسر القاسمية مجدداً…

عاد الاستهداف ليطال جسر بعد أن كان قد استُهدف سابقاً اليوم، وذلك بعد تداول فيديو على يُظهر أن لا يزال في الخدمة وفي الإمكان مرور سيارة عليه، رغم القصف الذي تعرّض له. وبحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة، فإن الجسر الذي استُهدف هو الجسر الداخلي في منطقة القاسمية، بينما الجسر كان قد أُقفل سابقاً، ما يعني أن بعض الطرق بقيت سالكة جزئياً رغم الضربات.



إعادة استهداف الجسر بعد انتشار فيديو مرور سيارة عليه تحمل دلالة واضحة: أن الهدف ليس توجيه ضربة رمزية، بل تعطيل الجسر بالكامل ومنع أي مرور عليه نهائياً، لأن بقاءه صالحاً لمرور سيارة واحدة يعني أن الطريق لم يُقطع فعلياً.

ما يحصل يشير إلى أن هناك قراراً واضحاً بقطع الطرق والجسور التي تربط الجنوب ببعضه وبالطريق الساحلي، وليس مجرد قصف عشوائي. فعندما يتم استهداف الجسر مرة ثانية بعد ساعات من استهدافه، فهذا يعني أن الجهة التي تقصف تراقب، وعندما تبيّن أن الجسر ما زال يُستخدم، تم استهدافه مجدداً لإخراجه نهائياً من الخدمة.

سبب استهداف جسر القاسمية وكان قد اشار في وقت سابق عن