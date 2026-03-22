خط زوطر – دير سريان – يحمر – علي الطاهر تحت النار

تصعيد واضح يُسجَّل على الخط الممتد من مروراً بـ ويحمر وصولاً إلى أطراف ، حيث يستمر القصف المدفعي بشكل متواصل ومتقطع في آنٍ معاً، من دون تسجيل فترات هدوء فعلية، ما يعني أن الخط بأكمله واقع تحت ضغط ناري دائم.



وتشير معطيات " ٢٤" الى أن القصف لا يتركّز على نقطة واحدة، بل يطال محيط القرى والأودية والأطراف والطرق الفرعية، في محاولة لإبقاء المنطقة تحت النار ومنع أي حركة أو تمركز، وهو أسلوب يُستخدم عادة لتثبيت خطوط المواجهة وإبقاء الميدان مشتعلاً من دون الدخول في مواجهة مباشرة.

اللافت أن القصف يأتي على شكل دفعات متتالية، ما يجعل المنطقة عملياً ضمن ما يُشبه الحزام الناري الممتد على طول هذا الخط الجغرافي.



المشهد الميداني على هذا المحور يمكن اختصاره بجملة واحدة: الخط من زوطر إلى علي الطاهر هو اليوم خط قصف مفتوح، والنار عليه لا تتوقف.

