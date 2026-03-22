الاعتداءات لن تكسر إرادة اللبنانيين… بيان من نقابة البيوت البلاستيكية

دانت نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية، في بيان، "الاعتداءات التي طالت الأراضي واستهدفت المدنيين"، معتبرة أن "هذه الأعمال تأتي في سياق عجز المعتدين عن مواجهة ".



وأشادت النقابة بصمود الشعب اللبناني، مؤكدة أنه "شعب العزة والكرامة الذي تحمّل ظروف النزوح والبرد والصقيع، وبقي متمسكًا بثوابته رغم التحديات، وإرادته لم تتأثر بالضغوط العسكرية".



وأكدت أن "المزارعين يشكّلون جزءًا لا يتجزأ من هذا الشعب"، لافتة إلى "استمرارهم في العمل الزراعي رغم الظروف الصعبة، ومواصلة زراعة الأرض والاعتناء بها بما يسهم في تعزيز صمود الوطن واستمراريته".



وختمت النقابة بيانها مهنئة بالأعياد ومعربة عن أملها في "تحقيق النصر وعودة السلام". (الوكالة الوطنية)

