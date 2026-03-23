3 ضمانات اميركية للبنان

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": تقف عقبات كبرى في وجه أي عملية تفاوض مباشر بين وإسرائيل، وتشير المعلومات إلى أن العائق الأول هو عدم رغبة في الدخول في مفاوضات وإصرارها على استمرار الحرب حتى النهاية. في المقابل، لا يتجاوب "حزب اللّه" مع الدولة ويُصرّ على ربط جبهة لبنان بجبهة والاستمرار في القتال حتى النهاية. وانطلاقًا من كلّ هذه المعطيات، لا تملك الدولة اللبنانية حق التقرير لأنها ليست هي من تقاتل أو تمتلك ورقة السلاح، فالذي يخوض الحرب على الساحة اللبنانية هو "حزب اللّه" وليس .

وإذا كان بند التفاوض معلّقًا ولم تنضج الظروف السياسية والأمنية له، يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون حماية ما تبقى من البلد، ويعمل على تفعيل عمل الأجهزة الأمنيّة على الأرض من أجل تأجيل المشكل الداخلي، وسط انتقادات توجّه إلى بالتقصير من جهات عدّة وعدم حسمها الواقع على الأرض، خصوصًا مع ارتفاع منسوب الشكوى من النزوح وتفاقم هذه الأزمة في وبعض المناطق.

ويُركّز رئيس الجمهورية في اتصالاته بشكل أساسي على حماية الدولة، وتعتبر الاتصالات مع الجانب الأميركي هي محور الحركة حيث تملك الكلمة الأولى والأخيرة في الصراع الدائر في المنطقة.

وإذا كان طريق المفاوضات متعثرًا، إلّا أن ومن خلال اتصالاته مع والتواصل المستمرّ، استطاع الحصول على ثلاث ضمانات أساسية بالنسبة إلى الدولة اللبنانية.

وتتمثل الضمانة الأولى باستمرار تحييد المؤسّسة العسكرية عن الاستهدافات على الرغم من بعض الغارات الإسرائيليّة، فالجيش اللبناني لم يبادر إلى الدخول في الحرب، ومن جهتها تريد واشنطن للدولة اللبنانية أن تقف على رجليها، لذلك ليس هدفها ضرب المؤسّسات رغم بعض الانتقادات الأميركية لأداء هذه الدولة.

ويعمل عون على تحييد البنى التحتية للدولة، من مرافئ ومطار بيروت وجسور وكهرباء وكل المؤسّسات، ومعلوم أن لبنان بلد يعاني من الانهيار وأي استهداف لبناه التحتية سيزيد وطأة الأزمة، وحتى الساعة، يمنح الأميركيون لبنان ضمانة بعدم استهداف البنى التحتية طالما أن "حزب اللّه" لا يستخدمها، باستثناء منطقة جنوب الليطاني حيث تستهدف إسرائيل الجسور.

