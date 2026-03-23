الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل أسر عناصر من "حزب الله" (صور)

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة "اكس": "خلال نشاط لقوات لواء غفعاتي بجنوب لكشف وسائل قتالية رصدت القوات عددًا من العناصرالتابعين لوحدة قوة الرضوان في خططوا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات".زأضاف: "كذلك أقام العناصر مربضًا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وخططوا لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات .وبعد وقت قصير من رصدهم قامت القوات بالقبض على العناصر بعد استسلامهم حيث عثرت بحوزتهما على أسلحة ووسائل قتالية كثيرة، وخلال الليلة الماضية دمرت القوات المبنى الذي عمل منه العناصر. وقد استسلم العناصر بعد أن رصدوا نشاطًا واسعًا لقوات جيش الدفاع في المنطقة لتدمير بنى تحتية ".وتابع أدرعي:"يتبين من التحقيق الأولي الذي أجراه محققو الوحدة 504 أن العناصر وصلوا من إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير وذلك خلافًا لادعاءات بشأن فرض سيطرة عملياتية جنوب . وتثبت هذه الحادثة مرة أخرى أن الجيش اللبناني أخفق في منع انتقال المخربين والوسائل القتالية إلى منطقة جنوب الليطاني".وختم: "سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة ".