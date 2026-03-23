Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل أسر عناصر من "حزب الله" (صور)

Lebanon 24
23-03-2026 | 14:37
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل أسر عناصر من حزب الله (صور)
كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن أسر عنصرين من وحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان بعد استسلامهما.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة "اكس": "خلال نشاط لقوات لواء غفعاتي بجنوب لبنان لكشف وسائل قتالية رصدت القوات عددًا من العناصرالتابعين لوحدة قوة الرضوان في حزب الله خططوا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات".

زأضاف: "كذلك أقام العناصر مربضًا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وخططوا لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات الشمال.وبعد وقت قصير من رصدهم قامت القوات بالقبض على العناصر بعد استسلامهم حيث عثرت بحوزتهما على أسلحة ووسائل قتالية كثيرة، وخلال الليلة الماضية دمرت القوات المبنى الذي عمل منه العناصر. وقد استسلم العناصر بعد أن رصدوا نشاطًا واسعًا لقوات جيش الدفاع في المنطقة لتدمير بنى تحتية ".

وتابع أدرعي:"يتبين من التحقيق الأولي الذي أجراه محققو الوحدة 504 أن العناصر وصلوا من منطقة البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد وذلك خلافًا لادعاءات الجيش اللبناني بشأن فرض سيطرة عملياتية جنوب الليطاني. وتثبت هذه الحادثة مرة أخرى أن الجيش اللبناني أخفق في منع انتقال المخربين والوسائل القتالية إلى منطقة جنوب الليطاني".

وختم: "سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".

































Advertisement
الجيش الإسرائيليّ ينشر فيديو للحظة إستهداف عناصر من "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في منطقة طلوسة - جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في بلدة مركبا جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة على عنصر في "حزب الله" في بيروت
